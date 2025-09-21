Los gobiernos de Reino Unido, Australia y Canadá han reconocido oficialmente a Palestina como Estado en medio de la guerra en Gaza. Foto: composición LR/AFP

Los gobiernos de Reino Unido, Australia y Canadá han reconocido oficialmente a Palestina como Estado en medio de la guerra en Gaza. Foto: composición LR/AFP

Mientras la guerra en Gaza cobra la vida de más de 65.000 personas, los gobiernos de Reino Unido, Australia y Canadá dieron un paso histórico y anunciaron este domingo su reconocimiento oficial de Palestina como Estado. La decisión, que se da en medio del rechazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, representa un paso clave en el aislamiento a Israel y tendría el potencial de dar mayor peso a las demandas de un cese al fuego en la próxima reunión de la Asamblea de la Naciones Unidas.

La decisión del Reino Unido, según su primer ministro, Keir Starmer, tiene como objetivo reavivar “la esperanza de paz y avanzar hacia la solución de dos Estados”. Minutos antes de su declaración, Canadá hizo lo mismo y se convirtió en el primer país del G7 en dar dicho respaldo, con el anuncio del jefe de Gobierno, Mark Carney, quien expresó su compromiso con un futuro pacífico para israelíes y palestinos. Poco después, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, también confirmó el reconocimiento de Palestina como un Estado independiente y soberano.

PUEDES VER: Papa León XIV afirma que el Vaticano no puede pronunciarse sobre si está habiendo genocidio en Gaza

Israel rechaza reconocimiento de Palestina y advierte que pone en riesgo su existencia

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que la creación de un Estado palestino pondría en peligro la existencia de Israel y prometió oponerse con firmeza a cualquier intento de imponerlo. Durante la reunión de su gabinete, calificó esta iniciativa como “un absurdo premio al terrorismo” y señaló que se trata de una amenaza directa a la seguridad nacional. Netanyahu anticipó que expondrá esta posición en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, donde presentará “la verdad de Israel” y defenderá su visión de “una paz verdadera a través de la fuerza”, antes de viajar a Washington para reunirse con Donald Trump.

Las declaraciones del primer ministro se suman a las de otros miembros de su Gobierno y figuras políticas. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, pidió la aplicación inmediata de la soberanía israelí sobre Cisjordania y el desmantelamiento de la Autoridad Palestina. Por su parte, el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich, declaró que “los días en que Gran Bretaña y otros países determinaban nuestro futuro han terminado” y exigió eliminar “de una vez por todas la absurda idea de un Estado palestino”.

Abás celebra reconocimiento de Palestina como clave para la paz

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, calificó el reconocimiento del Estado palestino por parte del Reino Unido como un paso decisivo hacia una paz duradera en Oriente Medio. En un comunicado oficial, subrayó que esta decisión responde a la legitimidad internacional y constituye una base para alcanzar una solución justa que garantice la autodeterminación y la independencia de su pueblo. Según Abás, el respaldo británico abre una oportunidad política para consolidar la vía de los dos Estados.

Posteriormente, Abás destacó también el gesto de Canadá y Australia, que se sumaron a la iniciativa, y afirmó que el reconocimiento de estos países permitirá avanzar hacia un escenario donde Palestina e Israel puedan coexistir en seguridad y paz. En paralelo, instó a un cese el fuego inmediato en Gaza, enclave devastado por casi dos años de conflicto con Israel bajo dominio de Hamás. Para el líder palestino, estas decisiones internacionales refuerzan la esperanza de transformar el simbolismo en un proceso concreto de paz regional.

¿Qué implica el reconocimiento de Palestina como Estados?

El reconocimiento de Palestina como Estado por parte de varios países no cambia la realidad en el terreno, pero sí tiene un profundo valor político y simbólico. Palestina cuenta con representación diplomática y participa en competiciones internacionales, aunque carece de fronteras definidas, capital reconocida y ejército propio. La Autoridad Palestina ejerce un control limitado sobre Cisjordania, mientras que Gaza permanece bajo asedio y en guerra. Esta situación convierte a Palestina en un cuasi-Estado cuya legitimidad internacional crece pese a sus limitaciones.

Actualmente, alrededor del 75% de los miembros de la ONU reconoce a Palestina, y con la adhesión de países como Reino Unido y Francia, cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad le darán su respaldo, quedando Estados Unidos en soledad como su principal opositor. Para los impulsores, la medida responde al fracaso de las negociaciones de paz y a la creciente presión por la guerra en Gaza.