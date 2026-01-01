Incendio en bar de Crans-Montana, Suiza, dejó al menos 40 muertos durante la fiesta de Año Nuevo 2026. | AFP

La policía suiza informó que un gran incendio en el bar Le Constellation dejó al menos 40 personas muertas y varios heridos. La tragedia ocurrió en el municipio de Crans-Montana, donde se celebraba la fiesta de Año Nuevo 2026. Sin embargo, durante una sesión informativa, las autoridades señalaron que era "demasiado pronto" para dar una cifra exacta de fallecidos.

La zona fue cerrada para continuar con las labores de rescate. La identificación de las víctimas sigue siendo imposible debido a la gravedad de las quemaduras. "Estamos en una fase muy temprana de la investigación. Esto llevará tiempo y los expertos solo podrán intervenir cuando el recinto esté asegurado", declaró la fiscal Béatrice Pilloud en una rueda de prensa.

La portavoz de la policía del cantón del Valais, Gaetan Lathion, indicó que el incendio en el bar Le Constellation ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada. Añadió que unas 100 personas se encontraban en el establecimiento cuando se registró el siniestro. "Hay varios heridos y varios muertos", dijo, sin ofrecer más detalles.

A través de un comunicado, la embajada británica en Suiza señaló que es probable que entre los afectados haya ciudadanos extranjeros "de varios países". Esta versión contó con el respaldo del comandante de la policía suiza, Frédéric Gisler, quien afirmó en una conferencia de prensa que las personas afectadas probablemente eran de distintas nacionalidades.

Sin confirmación oficial, el Consejo de Estado del Valais sospecha que el incendio se originó por una explosión. "El fuego se propagó y, a medida que avanzaba, provocó una explosión generalizada", informó Stéphane Ganzer, exbombero y actual integrante del organismo.

Crans-Montana prohibió los fuegos artificiales antes de las celebraciones de Año Nuevo

El municipio de Crans-Montana, ubicado en el distrito de Sierre, en el cantón del Valais, prohibió los fuegos artificiales antes de las celebraciones de Año Nuevo. Las autoridades de la localidad habían argumentado que el riesgo de un incendio era "extremadamente alto" debido a la falta de lluvias.

En X (antes Twitter), el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, lamentó que la tragedia represente una "pérdida trágica" y expresó sus condolencias a los familiares. "Lo que debería haber sido una ocasión feliz en el primer día del año en Crans-Montana se ha convertido en una pérdida trágica que conmueve a todo el país y más allá", escribió.

El lugar cuenta con tiendas de lujo y ofrece impresionantes vistas alpinas que se extienden desde el Cervino hasta el Mont Blanc, considerado uno de los picos más altos de Europa.