Pareja de esposos de EE.UU. fueron arrestados por mantener encerrado a sus hijos en una bodega. | WWNY-TV

Pareja de esposos de EE.UU. fueron arrestados por mantener encerrado a sus hijos en una bodega. | WWNY-TV

Una pareja de esposos de Milwaukee, estado de Wisconsin, en Estados Unidos, fue acusada de varios cargos por maltrato infantil, luego de que las autoridades descubrieran que sus seis hijos, incluido un bebé de apenas dos meses, vivían en condiciones precarias dentro de una bodega.

El hecho fue reportado el pasado martes, cuando personal policial acudió a las instalaciones de StorSafe luego de recibir una alerta por el llanto persistente de un menor. Al llegar, los agentes detectaron un fuerte olor desagradable y escucharon la tos de un niño proveniente del interior de una bodega cerrada con candado.

El trabajo de los bomberos para liberar a los menores encerrados por sus padres

Los equipos de bomberos se vieron obligados a cortar el candado de la bodega para rescatar a los menores, cuyas edades iban entre los dos meses y los nueve años. Dentro del reducido espacio solo se encontraron un sofá seccional, un colchón individual sin cobertores y un balde con orina que funcionaba como único sanitario. La única iluminación presente provenía de una rendija ubicada en la parte inferior de la puerta metálica.

Asimismo, las autoridades locales señalaron que, pese a las condiciones insalubres, los menores no presentaban lesiones físicas visibles. Representantes del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Milwaukee se desplazaron al lugar para brindar atención y asistencia a los niños. Hasta el momento, las entidades responsables no han ofrecido declaraciones oficiales a los medios de comunicación.

El arresto de los padres de los menores encerrados en una bodega

Las autoridades detuvieron a Charles Dupriest, de 33 años, quien figura en el registro de delincuentes sexuales, y a Azyia Zienlisnki, de 26, pocos minutos después del rescate de los menores. Ambos se encontraban en el estacionamiento, descansando en una camioneta junto a un perro.

Durante la inspección del vehículo, que contaba con tres filas de asientos libres, la policía encontró un arma de fuego cargada. En tanto, la pareja enfrenta seis cargos por negligencia infantil, de los cuales cuatro han sido clasificados como delitos graves debido a que involucran a menores de seis años. Además, Dupriest fue denunciado por posesión ilegal de armas.

La versión de los niños afectados

Durante las entrevistas realizadas por las autoridades, los menores contaron que pasaron varias semanas encerrados dentro de la bodega, dependiendo de su hermano mayor, de apenas nueve años, para recibir alimento y cuidados, incluido el del bebé. Algunos de ellos afirmaron haber sido víctimas de maltratos físicos por parte de Charles Dupriest. También mencionaron que sus padres tomaban alcohol y fumaban tanto dentro de la bodega como en la camioneta. Una de las niñas, de cinco años, señaló que les obligaban a mantenerse en silencio.

Azyia Zielinski reconoció ante los investigadores que su familia había estado viviendo en el lugar por cerca de seis semanas, luego de ser desalojados de un albergue para mujeres. Según indicó, subsistían gracias a cupones de alimentos, donaciones y ayudas del Seguro Social. Sin embargo, admitió que existía la posibilidad de haber dejado a los menores al cuidado de familiares, aunque no lo hicieron.

Durante la primera audiencia judicial, se fijó una fianza de US$5.000 para Zielinski y de US$20.000 para Dupriest. Ambos deberán comparecer nuevamente ante la justicia el próximo 25 de septiembre, en una audiencia preliminar. La comisionada Andrea Bolender calificó el caso como extremadamente grave y enfatizó la necesidad de proteger a los menores. "Estos niños cargarán con cicatrices emocionales el resto de sus vidas; este tribunal tiene la obligación de resguardar su bienestar”, dijo.