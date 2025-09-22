HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Controlador aéreo se quedó dormido en pleno turno y obligó a un avión procedente de París a esperar 18 minutos en el aire

Vuelo de Air Corsica no pudo aterrizar en Córcega hasta que bomberos forzaron ingreso a la torre de control y reactivaron las luces de la pista de aterrizaje.

El avión partió con retraso desde París y llegó a Ajaccio pasada la medianoche. Foto: APG
El avión partió con retraso desde París y llegó a Ajaccio pasada la medianoche. Foto: APG

Un incidente insólito se registró esta semana en el aeropuerto de Ajaccio en Francia, en la isla de Córcega, cuando el único controlador aéreo de turno se quedó dormido durante su jornada nocturna. El Airbus A320neo de Air Corsica, que había partido con retraso desde el aeropuerto de Orly en París a las 22:45, se aproximaba a su destino pasada la medianoche, momento en que la tripulación advirtió la falta de comunicación con la torre de control.

Además, constataron que las luces de la pista seguían apagadas, lo cual impedía cualquier intento de aterrizaje. El piloto informó a los pasajeros que, si la situación no se resolvía, el avión tendría que desviarse hacia Bastia. Durante ese tiempo, la aeronave permaneció en el aire sobre el Golfo de Ajaccio por más de 18 minutos, hasta que la intervención de los bomberos permitió restablecer la normalidad.

PUEDES VER: Periodista narró en vivo accidente aéreo en México sin saber que su exesposa, conductora de TV, iba a bordo

lr.pe

¿Qué ocurrió con el vuelo de Air Corsica cuando el único controlador aéreo se quedó dormido?

Según informó el diario Corse Matin, los bomberos ingresaron en la torre de control y encontraron al controlador dormido en su puesto. Poco después, se encendieron las luces de la pista y se restableció la comunicación con la tripulación. De este modo, el Airbus A320neo de Air Corsica logró completar la maniobra de aterrizaje en Ajaccio a las 00:35.

Los registros de Flightradar24 confirmaron que la aeronave permaneció en el área durante más de 18 minutos antes de iniciar el descenso. El capitán del vuelo declaró posteriormente a los medios que, en décadas de experiencia, nunca había vivido un episodio similar. Por su parte, algunos pasajeros relataron a Informativos Telecinco la incertidumbre que sintieron al ser informados sobre un posible desvío.

PUEDES VER: Masacre en cárcel de Ecuador: al menos 14 muertos y diversos presos se dieron a la fuga tras enfrentamiento en Machala

lr.pe

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades tras el incidente con el controlador aéreo?

El diario La Dépêche informó que, tras la intervención de los bomberos, la policía se presentó en el aeropuerto Napoleón Bonaparte de Ajaccio. Allí verificaron que el controlador aéreo se encontraba en buen estado y que las pruebas de alcohol y drogas resultaron negativas. No obstante, la Dirección General de Aviación Civil abrió un expediente disciplinario y calificó lo ocurrido como un comportamiento inusual.

La autoridad francesa añadió que la investigación continúa y determinará si el controlador recibirá una sanción. La prensa local resaltó que el caso ha puesto en evidencia las condiciones laborales de los controladores aéreos, especialmente durante los turnos nocturnos en los que solo una persona queda a cargo de la vigilancia, lo cual demuestra que factores como la fatiga acumulada pueden poner en riesgo la seguridad de un vuelo.

