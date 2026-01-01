HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?
¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?     ¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?     ¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?     
Mundo

Maduro evita responder preguntas por ataque de Estados Unidos a puerto en Venezuela: "Conversemos en unos días"

El lunes 29 de diciembre de 2025, Trump afirmó que atacó una instalación vinculada al narcotráfico en Venezuela, lo que sería el primer ataque de las fuerzas estadounidenses en el país.

Nicolás Maduro fue consultado sobre el reciente ataque de EE. UU. a una instalación portuaria en Venezuela.
Nicolás Maduro fue consultado sobre el reciente ataque de EE. UU. a una instalación portuaria en Venezuela. | Foto: AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, evitó pronunciarse sobre las declaraciones de su homólogo Donald Trump, quien aseguró que el ejército de Estados Unidos atacó una instalación portuaria de narcóticos en territorio del país sudamericano. En lugar de ello, el heredero de Hugo Chávez manifestó su disposición para entablar un diálogo con el gobierno estadounidense.

"Eso puede ser un tema que conversemos en unos días", respondió Maduro al periodista español Ignacio Ramonet al intentar obtener una respuesta del régimen chavista que confirme o desmienta el supuesto ataque.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Estados Unidos aumenta sanciones contra Venezuela y designa cuatro petroleros como "propiedad bloqueada"

lr.pe

Maduro no responde ante preguntas por ataque en territorio venezolano

"Lo que sí te puedo decir es que el sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Nuestro pueblo está seguro y en paz. Te puedo adelantar algo por ahí", sostuvo el líder chavista en la entrevista.

Además, Maduro afirmó que no ha tenido comunicación con Trump desde la llamada telefónica que sostuvieron el 21 de noviembre, la cual describió como cordial y respetuosa. "Creo que fue hasta agradable esa conversación, pero las evoluciones posconversación no han sido agradables. Esperemos", agregó.

El presidente venezolano también señaló que está dispuesto a establecer acuerdos con Estados Unidos, con énfasis en temas como la industria petrolera, la migración y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. "Si quieren conversar seriamente sobre un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos", indicó. Incluso, propuso un acuerdo petrolero con Chevron y sobre vuelos de deportados venezolanos.

PUEDES VER: Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

lr.pe

Acciones de Estados Unidos sobre Venezuela de Maduro

El lunes 29 de diciembre de 2025, Trump afirmó que Estados Unidos había desmantelado un área de atraque utilizada supuestamente para el transporte de drogas en Venezuela. La operación marcaría el primer ataque de las fuerzas estadounidenses en suelo venezolano.

A su vez, la Casa Blanca ordenó el despliegue de su armada en el Caribe. Así, ha destruido alrededor de treinta embarcaciones y ha ejecutado a más de 100 personas. El gobierno de Caracas ha denunciado que estas acciones forman parte de un intento por desestabilizar y derrocar al régimen de Maduro.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha intensificado sus acciones contra el régimen de Maduro al imponer sanciones a cuatro empresas petroleras y declarar como propiedad bloqueada a cuatro buques petroleros. Según la administración de Trump, estas naves estarían contribuyendo financieramente al gobierno venezolano.

Notas relacionadas
Desde el alto el fuego en Gaza hasta los ataques a 'narcolanchas' cerca de Venezuela: las 10 noticias que marcaron el mundo en 2025

Desde el alto el fuego en Gaza hasta los ataques a 'narcolanchas' cerca de Venezuela: las 10 noticias que marcaron el mundo en 2025

LEER MÁS
Ataque terrestre de Estados Unidos en Venezuela pone en riesgo a Nicolás Maduro y a integrantes del régimen

Ataque terrestre de Estados Unidos en Venezuela pone en riesgo a Nicolás Maduro y a integrantes del régimen

LEER MÁS
Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, apoya el despliegue militar de Trump contra Maduro en el Caribe: "Es sensato"

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, apoya el despliegue militar de Trump contra Maduro en el Caribe: "Es sensato"

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

LEER MÁS
Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

LEER MÁS
El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Mundo

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Alcalde electo de Nueva York, EN VIVO: Zohran Mamdani es presentado oficialmente como nuevo alcalde de la Gran Manzana

Tragedia en Suiza: incendio en bar deja al menos 40 muertos y 115 heridos durante fiesta de Año Nuevo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025