Nicolás Maduro fue consultado sobre el reciente ataque de EE. UU. a una instalación portuaria en Venezuela. | Foto: AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, evitó pronunciarse sobre las declaraciones de su homólogo Donald Trump, quien aseguró que el ejército de Estados Unidos atacó una instalación portuaria de narcóticos en territorio del país sudamericano. En lugar de ello, el heredero de Hugo Chávez manifestó su disposición para entablar un diálogo con el gobierno estadounidense.

"Eso puede ser un tema que conversemos en unos días", respondió Maduro al periodista español Ignacio Ramonet al intentar obtener una respuesta del régimen chavista que confirme o desmienta el supuesto ataque.

Maduro no responde ante preguntas por ataque en territorio venezolano

"Lo que sí te puedo decir es que el sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Nuestro pueblo está seguro y en paz. Te puedo adelantar algo por ahí", sostuvo el líder chavista en la entrevista.

Además, Maduro afirmó que no ha tenido comunicación con Trump desde la llamada telefónica que sostuvieron el 21 de noviembre, la cual describió como cordial y respetuosa. "Creo que fue hasta agradable esa conversación, pero las evoluciones posconversación no han sido agradables. Esperemos", agregó.

El presidente venezolano también señaló que está dispuesto a establecer acuerdos con Estados Unidos, con énfasis en temas como la industria petrolera, la migración y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. "Si quieren conversar seriamente sobre un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos", indicó. Incluso, propuso un acuerdo petrolero con Chevron y sobre vuelos de deportados venezolanos.

Acciones de Estados Unidos sobre Venezuela de Maduro

El lunes 29 de diciembre de 2025, Trump afirmó que Estados Unidos había desmantelado un área de atraque utilizada supuestamente para el transporte de drogas en Venezuela. La operación marcaría el primer ataque de las fuerzas estadounidenses en suelo venezolano.

A su vez, la Casa Blanca ordenó el despliegue de su armada en el Caribe. Así, ha destruido alrededor de treinta embarcaciones y ha ejecutado a más de 100 personas. El gobierno de Caracas ha denunciado que estas acciones forman parte de un intento por desestabilizar y derrocar al régimen de Maduro.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha intensificado sus acciones contra el régimen de Maduro al imponer sanciones a cuatro empresas petroleras y declarar como propiedad bloqueada a cuatro buques petroleros. Según la administración de Trump, estas naves estarían contribuyendo financieramente al gobierno venezolano.