Mundo

España se retirará de Eurovisión 2026 si Israel participa en el festival: RTVE confirmó la decisión histórica

Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia de acuerdo. España sería el primer país del 'Big Five' en retirarse de Eurovisión.

Sería la primera vez en la historia que España no participe en el Festival de Eurovisión si Israel continúa.
Sería la primera vez en la historia que España no participe en el Festival de Eurovisión si Israel continúa. | Composición LR

España no participará en el Festival de Eurovisión 2026 si Israel no es expulsado del evento. La decisión histórica fue aprobada y confirmada por el Consejo de Administración de RTVE el martes 16 de septiembre, y se debe a las acciones militares en Gaza, calificadas como "genocidio".

Con esta decisión, España sería el primer país del 'Big Five' en retirarse, aunque el quinto en una lista general. Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia ya habían anunciado la misma postura anteriormente. La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, aún no ha determinado qué pasará con Israel, pero se espera que lo haga en su Asamblea General de diciembre.

PUEDES VER: Pedro Sánchez responde a Israel tras acusaciones de genocidio y califica los comentarios de Netanyahu de "falsos y calumniosos"

lr.pe

Razones de la retirada de España y respuesta de Israel

La decisión de RTVE se basa en la condena de las muertes civiles en Gaza y la percepción de que la participación de Israel en Eurovisión podría interpretarse como una justificación de sus acciones militares. El presidente José Pablo López propuso esta medida tras presiones del Gobierno español y sus socios, como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien afirmó que "los eventos culturales no deben servir para blanquear genocidios".

Por su parte, la emisora pública israelí Kan rechazó la idea de retirarse del festival. Su director, Golan Yochpaz, argumentó que no hay razón para que Israel no sea parte de este evento cultural, que, según él, no debe volverse político. Kan también expresó su intención de participar en Eurovisión 2026, a pesar de la creciente oposición internacional.

PUEDES VER: Marco Rubio se reunió con Netanyahu en Israel tras ataque en Qatar y asegura que “Hamás debe ser eliminado”

lr.pe

Posposición del decreto de embargo de armas a Israel

El Gobierno español había anunciado la aprobación urgente de un real decreto ley para establecer un embargo de armas a Israel, en respuesta a las acciones militares en Gaza. Sin embargo, esta medida se pospuso debido a su complejidad técnica y jurídica. La ministra portavoz, Pilar Alegría, justificó el retraso indicando que "las cosas hay que hacerlas bien" y que el texto requiere coordinación entre varios ministerios.

Esta decisión inquietó a los socios del Gobierno, especialmente en Sumar e Izquierda Unida, que consideran que la medida es una prioridad política central. Izquierda Unida amenazó con no asistir a futuras reuniones del Consejo de Ministros si el decreto no se aprueba en la próxima sesión, programada para el 23 de septiembre. Además, se señaló que, a pesar del anuncio de embargo, España continuó comprando material militar a empresas israelíes o filiales españolas hasta la primavera de 2025.

