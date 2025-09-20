HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. tomará el control de TikTok: datos, confidencialidad y algoritmo estarán bajo supervisión estadounidense

El acuerdo contempla la creación de una junta directiva dominada por estadounidenses, mientras que Oracle se encargará de supervisar los datos y el algoritmo de la aplicación.

Seis de los siete miembros de la junta directiva de TikTok serán estadounidenses.
Seis de los siete miembros de la junta directiva de TikTok serán estadounidenses. | Foto: AFP

El acuerdo para que la empresa matriz china de TikTok venda sus operaciones en Estados Unidos contempla la creación de una junta directiva dominada por estadounidenses, anunció una funcionaria de la Casa Blanca.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó que habrá siete puestos en la junta directiva que controlará la aplicación en Estados Unidos. Asimismo, detalló que seis de ellos serán estadounidenses.

Oracle se hará cargo de los datos

"Los datos y la confidencialidad serán supervisados por una de las mejores empresas tecnológicas estadounidenses, Oracle, y el algoritmo también será controlado por Estados Unidos", añadió la funcionaria..

Como se recuerda, la Casa Blanca había amenazado a la plataforma china con prohibir sus actividades locales por motivos de seguridad nacional si no vendía su negocio en Estados Unidos.

De acuerdo a Leavitt, todos estos puntos forman parte de una acuerdo entre las partes, al que solo le quedan unos detalles por cerrar. "Creo que esto sucederá en los próximos días", resaltó la portavoz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que, tras una llamada con su homólogo chino Xi Jinping, la firma de un acuerdo sobre TikTok es prácticamente una simple formalidad.

Cabe precisar que, hasta el momento, el gobierno chino no se ha pronunciado sobre la conversación que mantuvieron los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

Sobre TikTok, el mandatario chino se limitó a pedir que se ofrezca un entorno empresarial abierto, justo y no discriminatorio a las empresas chinas que invierten en Estados Unidos.

Como se recuerda, las negociaciones para la venta de TikTok se producen en un momento en que una ley norteamericana prevé prohibir la plataforma en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional.

Pero desde su regreso al poder, Donald Trump ha buscado una forma de mantenerla en funcionamiento, mediante la venta de las actividades de TikTok en Estados Unidos a un consorcio de inversores estadounidenses, entre los que se encuentra su aliado Larry Ellison, director de Oracle.

El presidente norteamericano considera que TikTok le ayudó a incrementar su popularidad, sobre todo entre los jóvenes estadounidenses, en la última campaña presidencial.

Según The Wall Street Journal, el gobierno estadounidense pretende obtener una comisión de varios miles de millones de dólares por su papel de intermediario en las negociaciones.

