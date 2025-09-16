HOYSuscripcion LR Focus

Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años
Ciencia

Científicos descubren las momias más antiguas del mundo en Asia y superan a las egipcias de hace 4.500 años

Las momias halladas en Asia no tienen daño en las articulaciones y superan casi 3 veces la antigüedad de las egipcias y chilenas.

Los cadáveres fueron momificados con humo hace 10.000 años en el sudeste asiático y China, superando a Egipto y Chile.
Los cadáveres fueron momificados con humo hace 10.000 años en el sudeste asiático y China, superando a Egipto y Chile. | composición LR

Científicos de varios países descubrieron lo que serían las momias más antiguas del mundo. El punto sería el sur de Asia, como China, Filipinas, Laos, Tailandia, Malasia e Indonesia. Estas momias son de entre 4.000 y 12.000 años; es decir, superarían la antigüedad de las egipcias y chilenas, según Live Science.

La investigación fue publicada el lunes 15 de septiembre en la revista PNAS, donde se revela que los restos fueron hallados en posiciones extremadamente encogidas. Los restos habrían sido momificados con humo, pues fumar en ese tiempo tenía "significados espirituales, religiosos o culturales que iban mucho más allá de simplemente retrasar la descomposición", dijo Hsiao-chun Hung, investigador principal de la Universidad Nacional de Australia y autor principal del estudio, a Live Science.

Momias halladas en Asia no tienen daños en las articulaciones

Las momias halladas en el sudeste asiático tienen posturas inusuales, encogidas y sin daño en las articulaciones. Según el estudio científico, estas posturas fueron logradas a través de un proceso de momificación mediante el ahumado de los cadáveres, lo que permitió deshidratarlos lentamente sin romper sus huesos, a diferencia de los egipcios.

Restos de un joven enterrado en el sur de China, hace 7.000 años. Foto: Zhen Li y Hirofumi Matsumura<br>

Restos de un joven enterrado en el sur de China, hace 7.000 años. Foto: Zhen Li y Hirofumi Matsumura

Los rituales funerarios asociados a estas momias no están completamente claros, ya que no se han encontrado registros escritos que expliquen las creencias detrás de las prácticas. Sin embargo, se cree que este proceso tenía un propósito espiritual: mantener una conexión tangible entre los vivos y los muertos.

Las comunidades de cazadores y recolectores que realizaban estos rituales, y cuyas prácticas perduraron por miles de años, querían asegurar que el espíritu del difunto permaneciera presente en su forma física, siendo incluso expuesto en celebraciones especiales.

Momias asiáticas vs. momias egipcias

Aunque tanto las momias asiáticas como las egipcias tienen como objetivo la conservación de los cuerpos, sus técnicas y propósitos son notablemente distintos.

  • Método de preservación: las momias egipcias fueron embalsamadas con un proceso complejo que incluía el uso de resinas, sales y vendajes. En cambio, las asiáticas fueron ahumadas lentamente para deshidratarlas.
  • Posición del cuerpo: las momias egipcias generalmente se encontraban en posiciones extendidas, mientras que las asiáticas eran enterradas en posturas extremadamente encogidas, casi contorsionadas.
  • Clima y entorno: el clima egipcio seco y cálido favoreció la conservación natural, mientras que en el sudeste asiático, con un clima más húmedo, la momificación fue realizada artificialmente a través del ahumado.
  • Rituales funerarios: mientras que los egipcios seguían un ritual detallado relacionado con la vida después de la muerte, las prácticas funerarias en el sudeste asiático no cuentan con registros escritos.
