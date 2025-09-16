Los cadáveres fueron momificados con humo hace 10.000 años en el sudeste asiático y China, superando a Egipto y Chile. | composición LR

Los cadáveres fueron momificados con humo hace 10.000 años en el sudeste asiático y China, superando a Egipto y Chile. | composición LR

Científicos de varios países descubrieron lo que serían las momias más antiguas del mundo. El punto sería el sur de Asia, como China, Filipinas, Laos, Tailandia, Malasia e Indonesia. Estas momias son de entre 4.000 y 12.000 años; es decir, superarían la antigüedad de las egipcias y chilenas, según Live Science.

La investigación fue publicada el lunes 15 de septiembre en la revista PNAS, donde se revela que los restos fueron hallados en posiciones extremadamente encogidas. Los restos habrían sido momificados con humo, pues fumar en ese tiempo tenía "significados espirituales, religiosos o culturales que iban mucho más allá de simplemente retrasar la descomposición", dijo Hsiao-chun Hung, investigador principal de la Universidad Nacional de Australia y autor principal del estudio, a Live Science.

Momias halladas en Asia no tienen daños en las articulaciones

Las momias halladas en el sudeste asiático tienen posturas inusuales, encogidas y sin daño en las articulaciones. Según el estudio científico, estas posturas fueron logradas a través de un proceso de momificación mediante el ahumado de los cadáveres, lo que permitió deshidratarlos lentamente sin romper sus huesos, a diferencia de los egipcios.

Restos de un joven enterrado en el sur de China, hace 7.000 años. Foto: Zhen Li y Hirofumi Matsumura



Los rituales funerarios asociados a estas momias no están completamente claros, ya que no se han encontrado registros escritos que expliquen las creencias detrás de las prácticas. Sin embargo, se cree que este proceso tenía un propósito espiritual: mantener una conexión tangible entre los vivos y los muertos.

Las comunidades de cazadores y recolectores que realizaban estos rituales, y cuyas prácticas perduraron por miles de años, querían asegurar que el espíritu del difunto permaneciera presente en su forma física, siendo incluso expuesto en celebraciones especiales.

Momias asiáticas vs. momias egipcias

Aunque tanto las momias asiáticas como las egipcias tienen como objetivo la conservación de los cuerpos, sus técnicas y propósitos son notablemente distintos.