Argentina se convirtió en el primer país de Sudamérica en asociarse a un programa nuclear de uso civil impulsado por Estados Unidos, el cual promueve el uso responsable de los Reactores Modulares Pequeños (SMR), según anunció el Gobierno estadounidense el 19 de septiembre de 2025. Este programa tiene entre sus objetivos contribuir al desarrollo de la inteligencia artificial.

La asociación fue anunciada mediante un comunicado del Departamento de Estado, en el que se informó la incorporación de Argentina al programa Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (FIRST, por sus siglas en inglés). “Estados Unidos celebra la decisión de Argentina”, indicó la cancillería estadounidense, liderada por Marcos Rubio.

"Este hito subraya nuestro compromiso mutuo"

El Gobierno estadounidense describió este hecho como un hito que resalta el “compromiso mutuo” entre Argentina y Estados Unidos para profundizar su asociación en materia de energía nuclear civil, además de avanzar en la seguridad energética global y acelerar el desarrollo responsable. Asimismo, señaló su interés en ampliar el campo de aplicación de la energía nuclear con fines civiles.

En línea con la apuesta nuclear civil de Argentina y su reciente incorporación al programa FIRST de Estados Unidos, el asesor presidencial en energía nuclear, Demian Reidel, planteó como meta levantar cuatro reactores modulares pequeños (SMR) en los próximos cinco años.

Estos SMR —unidades prefabricadas y escalables— ofrecen potencias de hasta 300 MW, es decir, aproximadamente un tercio de una central nuclear convencional, lo que facilita su despliegue más rápido y en sitios diversos. Un uso prioritario sería asegurar energía continua para los exigentes sistemas de refrigeración de centros de datos de inteligencia artificial, donde la estabilidad eléctrica y térmica es crítica.

Proyecto CAREM 25, lo que hace único a Argentina en Sudamérica

Argentina avanza como referente regional en tecnología nuclear de nueva generación: es el único país de Latinoamérica con un proyecto maduro de reactores modulares pequeños. El CAREM 25, ideado en los años 90 y lanzado oficialmente en 2006, prevé una primera unidad de 32 MW(e) y reporta un 62% de avance general, lo que lo coloca en fase tangible de desarrollo y pruebas para su futura operación.

En paralelo, el asesor presidencial Demian Reidel, según recogió Clarín, sostiene que el país reúne condiciones propicias para grandes centros de datos impulsados por la inteligencia artificial: amplias extensiones con acceso a energía y agua, climas fríos que favorecen el enfriamiento, y una ubicación alejada de conflictos armados, tsunamis y terremotos.

Bajo ese escenario, afirma que estos hubs digitales requieren una energía limpia, estable y escalable, y que la nuclear cumple con ese perfil: “es una de las fuentes más limpias, si no la más limpia, que tenemos en el mundo”.

¿Qué es el programa FIRST de Estados Unidos?

El programa FIRST, a cargo de la Oficina de Control de Armas y No Proliferación (ACN) del Departamento de Estado de EE. UU., busca acelerar el despliegue responsable de energía nuclear civil aprovechando las capacidades de la industria. Su enfoque prioriza marcos regulatorios sólidos, formación de personal y preparación de infraestructura, con el objetivo de facilitar la adopción de tecnologías nucleares en países que evalúan incorporar o ampliar esta fuente en sus matrices energéticas.

Según la ACN, FIRST mantiene alianzas con más de 50 países en cinco continentes que exploran soluciones nucleares civiles —incluidos los reactores modulares pequeños (SMR)— para atender su demanda energética bajo los estándares más altos de seguridad, protección radiológica y no proliferación. Todas las iniciativas se alinean con las directrices del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), garantizando supervisión técnica y cumplimiento de buenas prácticas en cada etapa.