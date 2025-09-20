Investigación advierte que tres países de Sudamérica cuentan con mayor vulnerabilidad a las sequías en la región

Ecuador es el país más vulnerable a la sequía en Sudamérica, según el índice comparativo de vulnerabilidad. Foto: EFE.

Ecuador es el país más vulnerable a la sequía en Sudamérica, según el índice comparativo de vulnerabilidad. Foto: EFE.

La investigación titulada ‘Vulnerabilidad a las sequías en Sudamérica’ advierte que Ecuador, Colombia y Uruguay son los países con mayor vulnerabilidad a las sequías en la región. El estudio fue elaborado por las investigadoras Emma Silverman, de la Facultad de Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad de Florida (Estados Unidos), y Johanna Engström, del Departamento de Geografía.

Según la descripción de la investigación, su propósito fue “evaluar la vulnerabilidad relativa a la sequía de los países sudamericanos”. Para ello, se emplearon dieciséis indicadores vinculados a este fenómeno, con el fin de medir la vulnerabilidad relativa de cada país, así como las puntuaciones diferenciadas de exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación.

Ecuador es el principal afectado por la sequía

Ecuador es el país más vulnerable a la sequía en Sudamérica, según el índice comparativo de vulnerabilidad. Esta conclusión proviene del ranking regional que elaboran las autoras al combinar tres dimensiones: exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa.

Bajo la metodología de los 16 indicadores, el país encabeza el listado porque combina alta presión demográfica con recursos hídricos limitados, lo que eleva su exposición y sensibilidad ante eventos de déficit hídrico. El resultado es robusto en el marco de ese enfoque: el índice no pretende medir “impactos absolutos”, sino comparar vulnerabilidad relativa entre países con los mismos criterios.

Peligros de la sequía dentro de Sudamérica

La sequía amenaza directamente la seguridad alimentaria y las economías sudamericanas. El estudio señala que el agro es el sector más golpeado: las fallas de cultivos y pérdidas de pasturas repercuten de inmediato en el PBI cuando un país depende mucho de la agricultura. La alta densidad de ganado también incrementa la sensibilidad por la demanda de agua y forraje.

En las ciudades, la sequía presiona los sistemas de agua potable: disminuye caudales, baja la presión en redes y complica la calidad del agua; incluso puede causar daños en tuberías, lo que se traduce en mayor inseguridad hídrica para la población. Estos efectos recaen con más fuerza donde el acceso seguro al agua ya es limitado, profundizando brechas preexistentes.

A nivel energético y ambiental, el riesgo es significativo porque Sudamérica depende más que otras regiones de la hidroelectricidad; con menos agua disponible, aumentan las probabilidades de déficits o cortes eléctricos. Además, cuando bajan los niveles de ríos y lagos durante las sequías, las poblaciones de peces suelen disminuir, afectando alimentos e ingresos de comunidades ligadas a la pesca.

¿Cuáles son los países que son menos vulnerables de Sudamérica?

Según el estudio, los países menos vulnerables a las sequías en Sudamérica son Guyana, Surinam(e) y Chile, con Guyana como el menos vulnerable del conjunto. Esta clasificación aparece tanto en el resumen de resultados como en la Tabla 1 del artículo.

Las autoras aclaran que se trata de un ranking relativo (no de impactos absolutos), construido con 16 indicadores que combinan exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa a nivel país. Por ello, la posición “baja vulnerabilidad” compara a estos países frente a sus vecinos bajo los mismos criterios.