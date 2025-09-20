HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Investigación advierte que tres países de Sudamérica cuentan con mayor vulnerabilidad a las sequías en la región

Ecuador, Colombia y Uruguay son los países más vulnerables a las sequías en Sudamérica, revela la investigación 'Vulnerabilidad a las sequías en Sudamérica'.

Ecuador es el país más vulnerable a la sequía en Sudamérica, según el índice comparativo de vulnerabilidad. Foto: EFE.
Ecuador es el país más vulnerable a la sequía en Sudamérica, según el índice comparativo de vulnerabilidad. Foto: EFE.

La investigación titulada ‘Vulnerabilidad a las sequías en Sudamérica’ advierte que Ecuador, Colombia y Uruguay son los países con mayor vulnerabilidad a las sequías en la región. El estudio fue elaborado por las investigadoras Emma Silverman, de la Facultad de Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad de Florida (Estados Unidos), y Johanna Engström, del Departamento de Geografía.

Según la descripción de la investigación, su propósito fue “evaluar la vulnerabilidad relativa a la sequía de los países sudamericanos”. Para ello, se emplearon dieciséis indicadores vinculados a este fenómeno, con el fin de medir la vulnerabilidad relativa de cada país, así como las puntuaciones diferenciadas de exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación.

PUEDES VER: China construirá la primera plataforma petrolera flotante en Sudamérica: su mayor apuesta en la región

lr.pe

Ecuador es el principal afectado por la sequía

Ecuador es el país más vulnerable a la sequía en Sudamérica, según el índice comparativo de vulnerabilidad. Esta conclusión proviene del ranking regional que elaboran las autoras al combinar tres dimensiones: exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa.

Bajo la metodología de los 16 indicadores, el país encabeza el listado porque combina alta presión demográfica con recursos hídricos limitados, lo que eleva su exposición y sensibilidad ante eventos de déficit hídrico. El resultado es robusto en el marco de ese enfoque: el índice no pretende medir “impactos absolutos”, sino comparar vulnerabilidad relativa entre países con los mismos criterios.

Peligros de la sequía dentro de Sudamérica

La sequía amenaza directamente la seguridad alimentaria y las economías sudamericanas. El estudio señala que el agro es el sector más golpeado: las fallas de cultivos y pérdidas de pasturas repercuten de inmediato en el PBI cuando un país depende mucho de la agricultura. La alta densidad de ganado también incrementa la sensibilidad por la demanda de agua y forraje.

En las ciudades, la sequía presiona los sistemas de agua potable: disminuye caudales, baja la presión en redes y complica la calidad del agua; incluso puede causar daños en tuberías, lo que se traduce en mayor inseguridad hídrica para la población. Estos efectos recaen con más fuerza donde el acceso seguro al agua ya es limitado, profundizando brechas preexistentes.

A nivel energético y ambiental, el riesgo es significativo porque Sudamérica depende más que otras regiones de la hidroelectricidad; con menos agua disponible, aumentan las probabilidades de déficits o cortes eléctricos. Además, cuando bajan los niveles de ríos y lagos durante las sequías, las poblaciones de peces suelen disminuir, afectando alimentos e ingresos de comunidades ligadas a la pesca.

¿Cuáles son los países que son menos vulnerables de Sudamérica?

Según el estudio, los países menos vulnerables a las sequías en Sudamérica son Guyana, Surinam(e) y Chile, con Guyana como el menos vulnerable del conjunto. Esta clasificación aparece tanto en el resumen de resultados como en la Tabla 1 del artículo.

Las autoras aclaran que se trata de un ranking relativo (no de impactos absolutos), construido con 16 indicadores que combinan exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa a nivel país. Por ello, la posición “baja vulnerabilidad” compara a estos países frente a sus vecinos bajo los mismos criterios.

Notas relacionadas
¿Cambia la historia de América? Arqueólogos revelan importante hallazgo en una ciudad perdida en el desierto de Perú

¿Cambia la historia de América? Arqueólogos revelan importante hallazgo en una ciudad perdida en el desierto de Perú

LEER MÁS
China construirá la primera plataforma petrolera flotante en Sudamérica: su mayor apuesta en la región

China construirá la primera plataforma petrolera flotante en Sudamérica: su mayor apuesta en la región

LEER MÁS
Nicholas Asheshov: “Me da vergüenza la forma en que los europeos trataron a los sudamericanos, esos hombres eran como Donald Trump”

Nicholas Asheshov: “Me da vergüenza la forma en que los europeos trataron a los sudamericanos, esos hombres eran como Donald Trump”

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
Trump exige a Venezuela que acepte a connacionales deportados: "O el precio que pagarán será incalculable"

Trump exige a Venezuela que acepte a connacionales deportados: "O el precio que pagarán será incalculable"

LEER MÁS
Venezolano emigra a EE.UU. y logra ser exitoso con un negocio de helados donde usa frutas peruanas: "Hemos crecido bastante"

Venezolano emigra a EE.UU. y logra ser exitoso con un negocio de helados donde usa frutas peruanas: "Hemos crecido bastante"

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
Ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en importantes aeropuertos de Europa

Ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en importantes aeropuertos de Europa

LEER MÁS
Hamás publica una foto de sus 48 rehenes retenidos en Gaza con un siniestro mensaje, según Times of Israel

Hamás publica una foto de sus 48 rehenes retenidos en Gaza con un siniestro mensaje, según Times of Israel

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caso Ícaro: Fiscalía allana oficinas en Lima y Lurín en investigación vinculada al ministro Santiváñez

Trump exige a Venezuela que acepte a connacionales deportados: "O el precio que pagarán será incalculable"

Jonathan 'Speedy' González, jugador ecuatoriano, fue asesinado a sus 31 años en ataque armado

Mundo

Trump exige a Venezuela que acepte a connacionales deportados: "O el precio que pagarán será incalculable"

EE.UU. tomará el control de TikTok: datos, confidencialidad y algoritmo estarán bajo supervisión estadounidense

EE.UU. y España son los destinos a los que el 60% de peruanos buscan emigrar en 2025: estas son las principales razones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Caso Ícaro: Fiscalía allana oficinas en Lima y Lurín en investigación vinculada al ministro Santiváñez

Marcha contra Boluarte y Congreso EN VIVO: Así se desarrolla la manifestación convocada por jóvenes y gremios

Gobierno retira la seguridad policial a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota