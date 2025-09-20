HOYSuscripcion LR Focus

Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres
Ciencia

Científicos en China revolucionan la luz LED con dispositivo experimental capaz de durar 20 años y ofrecer brillo récord

China logra PeLED con cristales más estables y brillantes, capaces de operar más de 185.000 horas sin pérdida de luminancia.

Investigadores usaron ácido hipofosforoso para mejorar la estructura del PeLED. Foto: Smartlighting
Un equipo de científicos de China ha logrado un avance histórico en la tecnología de diodos emisores de luz de perovskita (PeLED), dispositivos que podrían transformar las pantallas, la iluminación comercial y otros componentes electrónicos actuales. Los nuevos PeLED alcanzan un brillo récord de 1,16 millones de nits y mantienen una eficiencia comparable a la de los LED comerciales de alta gama que se utilizan actualmente en diversos productos.

Este desarrollo también resuelve uno de los principales problemas de los PeLED hasta ahora: su corta vida útil. Los dispositivos experimentales del equipo podrían funcionar durante más de 20 años, es decir, cerca de 185.000 horas, sin pérdida de luminancia. Esto abre la puerta a aplicaciones comerciales duraderas, de bajo costo y con alto rendimiento lumínico en distintos sectores tecnológicos.

lr.pe

¿Cuál es el avance principal que lograron los científicos chinos con los nuevos PeLED?

El avance más destacado es la combinación de un brillo extremo con una vida útil excepcional. Hasta ahora, los PeLED comerciales solo funcionaban durante unos pocos miles de horas; en cambio, los dispositivos desarrollados por el equipo chino podrían operar durante más de dos décadas y mantener niveles de luminancia adecuados para aplicaciones reales, incluso a temperaturas ambiente estándar.

Además, estos PeLED presentan una eficiencia cuántica externa superior al 22%, comparable a la de las pantallas que actualmente se utilizan en productos electrónicos de consumo. Este logro convierte a los nuevos LEDs en los más brillantes y duraderos reportados hasta la fecha, con mediciones externas que confirmaron tanto su luminancia máxima como la vida útil extrapolada.

lr.pe

¿Qué métodos utilizaron los investigadores para aumentar la vida útil y el brillo de los PeLED?

Los científicos aplicaron un método innovador para preparar películas de perovskita con confinamiento espacial débil, lo que permitió la formación de cristales más grandes y resistentes frente a la degradación provocada por la migración de iones y la exposición a altas temperaturas. Esta estrategia resolvió los problemas de los PeLED tradicionales, cuyos cristales, al estar fuertemente confinados, se degradaban más rápido y perdían eficiencia.

El proceso también incluyó la adición de ácido hipofosforoso y cloruro de amonio antes del recocido a alta temperatura. Esta combinación optimizó la estructura del material y permitió mejorar la luminiscencia y la eficiencia cuántica. Gracias a esta técnica, los PeLED alcanzaron un brillo récord y conservaron la estabilidad necesaria para operar durante décadas, según lo confirmaron las mediciones de laboratorio realizadas por terceros.

