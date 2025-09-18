HOYSuscripcion LR Focus

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

El MPPE dio inicio al cronograma de pagos correspondiente a septiembre de 2025, comenzando con la primera quincena, y continuando con el depósito del Bono de Guerra y el beneficio del Cestaticket.

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de septiembre. Foto: composiciónLR/X
El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de septiembre. Foto: composiciónLR/X

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) ha retomado en septiembre de 2025 la entrega de beneficios económicos a su personal. Tanto los docentes como el resto de los trabajadores del sector educativo están recibiendo el Bono de Guerra Económica, el Cestaticket y los pagos correspondientes a la primera quincena del mes.

A su vez, el Gobierno nacional contempla la asignación de nuevos subsidios, con el objetivo de brindar respaldo integral a todos los empleados del sistema educativo, sin importar su tipo de contratación.

lr.pe

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de septiembre 2025

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) tiene programado realizar el pago del Bono de Guerra dirigido a la totalidad de su personal, incluyendo tanto a los activos como a los jubilados. Además de este subsidio, se espera la entrega del Cestaticket y el cumplimiento del pago regular de las quincenas a nivel nacional.

  • Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de septiembre)
  • Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 11 de septiembre)
  • Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 16 de septiembre)
  • Cestaticket
  • Segunda Quincena

Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?

Según datos compartidos por el canal de Pagos MPPE, los docentes jubilados recibieron recientemente un Bono Especial de Vacaciones por un total de 7.700 bolívares, lo que equivale a aproximadamente 52 dólares, conforme a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este beneficio fue entregado a maestros y personal retirado del sector educativo durante los días finales de agosto.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

  • Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
  • Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
  • Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
  • Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
  • Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.
