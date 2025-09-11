Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 11 de septiembre: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela
En los próximos días continuará el despliegue del calendario de pagos del Sistema Patria, correspondiente a los distintos bonos de septiembre 2025 dirigidos a beneficiarios determinados.
- Ya llega un DOBLE PAGO para Amor Mayor en septiembre 2025: los bonos oficiales para pensionados en el Sistema Patria
- Pago Amor Mayor de septiembre 2025 vía Sistema Patria: cronograma del bono, nuevos pensionados y cómo cobran los adultos mayores
Desde septiembre de 2025, el Sistema Patria ha retomado la entrega mensual de bonos como parte de las medidas promovidas por el Gobierno de Nicolás Maduro para brindar apoyo a los sectores más golpeados por la crisis económica. Estos beneficios incluyen ajustes en sus montos con el objetivo de mitigar los efectos de la inflación.
En este momento, ya está disponible el Bono Promotoras Parto Humanizado correspondiente a septiembre 2025, y en los días siguientes se espera la activación del Bono de Guerra de este mismo mes.
PUEDES VER: Bono de Guerra de más de 115 dólares en septiembre 2025: beneficiarios oficiales, fecha de pago y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria
Bonos Sistema Patria, septiembre: ¿qué pago cayó en Venezuela?
El Bono Promotoras Parto Humanizado de septiembre 2025 ya fue depositado a través del Sistema Patria. La noticia se dio a conocer el miércoles 10 a través de los medios oficiales, incluyendo la plataforma de Telegram Canal Patria Digital y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).
En esta oportunidad, el monto asignado fue de 1.110 bolívares, lo que equivale a 7 dólares según la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Anuncio del Bono Promotoras Parto Humanizado de septiembre 2025. Foto: Canal Patria Digital
¿Qué bonos de septiembre 2025 llegan vía Sistema Patria?
Durante los próximos días, el Ejecutivo nacional, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, iniciará la distribución de estos bonos mediante la plataforma del Sistema Patria:
- Bono de Guerra para trabajadores públicos
- Bono de Guerra para jubilados
- Bono de Guerra para pensionados
¿Cómo cobrar los bonos de septiembre 2025 en Patria?
- Inicia sesión en la Plataforma Patria.
- Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
- Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
- El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!