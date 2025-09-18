Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra para jubilados y pensionados, próximos pagos y cómo cobrar vía Patria

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de septiembre 2025. Foto: composición LR/Medium

El Gobierno de Nicolás Maduro, a través del Sistema Patria, ha retomado la entrega habitual de los bonos mensuales correspondientes a septiembre de 2025, como parte de sus medidas para apoyar a los sectores más vulnerables frente a la crisis económica. Estos beneficios incluyen ajustes en los montos como respuesta al avance de la inflación.

Por ahora, ya está en curso la asignación del Bono de Guerra de este mes, y en los próximos días se extenderá su entrega a otros grupos de beneficiarios con montos actualizados.

Bonos Patria: ¿qué pago de septiembre 2025 cayó en Venezuela?

El Bono de Guerra de septiembre de 2025 para jubilados ya fue depositado a través del Sistema Patria. La información fue difundida oficialmente el martes 16 por medio de los canales institucionales, como el Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter).

En esta entrega, los beneficiarios recibieron un total de 17.472 bolívares, cifra que equivale a 112 dólares según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono de Guerra de septiembre 2025 para jubilados. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de septiembre 2025 llegan vía Sistema Patria?

Durante los próximos días, la administración de Nicolás Maduro iniciará la distribución de estos bonos mediante la plataforma del Sistema Patria:

Bono de Guerra para pensionados

Bono Cuadrantes de Paz

Bono Cultores Populares

¿Cómo cobrar los bonos de septiembre 2025 en Patria?