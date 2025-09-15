HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

A 40 metros de profundidad y equipado para sobrevivir 4 meses: así sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela

Marshall Billingslea, exfuncionario del Gobierno estadounidense, compartió en su cuenta de X una imagen satelital del supuesto búnker de Maduro y detalló sus características.

Así estaría construido el búnker de Maduro, según exfuncionario estadounidense.
Así estaría construido el búnker de Maduro, según exfuncionario estadounidense. | Composición LR

El búnker de Nicolás Maduro tendría varios detalles y especificaciones que lo hacen único. Así lo dio a conocer Marshall Billingslea, exsecretario adjunto para el Financiamiento del Terrorismo en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en una publicación en su cuenta oficial de X, donde reveló una imagen satelital inédita tomada desde el aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela.

La ubicación del búnker y la veracidad sobre su construcción volvieron a viralizarse tras el segundo ataque de Estados Unidos en territorio venezolano, que dejó un saldo de tres personas muertas. Todas ellas, según Donald Trump en una publicación en Truth Social, serían integrantes del grupo narcoterrorista conocido como el Cártel de los Soles.

PUEDES VER: El Kremlin asegura que la OTAN está en guerra con Rusia: "Brindan apoyo directo e indirecto a Ucrania"

Detalles del búnker secreto donde se ocultaría Nicolás Maduro

Según el exfuncionario del Gobierno estadounidense Marshall Billingslea, el búnker en el que se encontraría Nicolás Maduro tendría una serie de especificaciones diseñadas para hacer cómoda la estadía tanto del mandatario como de su familia.

Entre las características del búnker en el que se encontraría Nicolás Maduro se encuentran:

  • Más de cinco niveles subterráneos.
  • Cuarenta metros de profundidad.
  • 15.000 metros cuadrados de extensión.
  • Sala de llegada presidencial.
  • Sala de estar.
  • Área de alojamiento para el régimen.
  • Gimnasio.
  • Sistema de refrigeración y cocina con capacidad para cuatro meses, para 150 personas.
  • Dos semanas de autonomía para 25 personas.
  • Seguridad cubana.
  • Conexión directa con el hangar presidencial.

PUEDES VER: Donald Trump revela imágenes del segundo ataque de EE. UU. a barcovenezolano vinculado al narcotráfico en el Caribe

Maduro acusa a EE. UU. de buscar desestabilizar Venezuela con operaciones militares en el Caribe

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe buscan generar inestabilidad en su país, siguiendo patrones similares a los aplicados en Libia y Siria.

Durante una conferencia de prensa, Maduro aseguró que tanto Estados Unidos como la comunidad internacional, incluyendo América Latina y el Caribe, son conscientes de que estas acciones constituyen una operación de intimidación con el fin de promover un cambio de gobierno, fragmentar a Venezuela y apropiarse de sus recursos naturales como el petróleo, el gas, el hierro y el oro.

