El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, acudirán a un tribunal en Estados Unidos con pruebas fotográficas y científicas para defender la identidad de la primera dama. La acción legal se produce tras las afirmaciones de la influencer conservadora Candace Owens, quien asegura que Brigitte Macron nació hombre, lo que el matrimonio considera una difamación directa.

Tom Clare, abogado de la pareja, señaló a la BBC que estas declaraciones son “profundamente perturbadoras” y constituyen una distracción para el trabajo presidencial. “No quiero insinuar que esto lo haya desestabilizado. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con la vida familiar, cuando tu familia sufre ataques, te desgasta. Y él no es inmune a eso porque sea presidente de un país”, explicó Clare.

¿Cuál es el motivo de la demanda que Macron y su esposa Brigitte han presentado contra Candace Owens?

La demanda contra Candace Owens se centra en la difusión de afirmaciones que los Macron consideran falsas y dañinas. Owens ha sostenido públicamente que Brigitte Macron es biológicamente hombre, declaraciones que la pareja considera difamatorias y que han causado perjuicios personales y familiares.

Este caso se suma a un historial previo de acusaciones similares. En 2021, un video publicado en YouTube por las francesas Amandine Roy y Natacha Rey generó la misma afirmación. Aunque los Macron ganaron inicialmente un juicio por difamación, la sentencia fue revocada en apelación en 2025 por motivos de libertad de expresión, no por la veracidad de los hechos. La nueva demanda en Estados Unidos busca continuar la defensa de su honor frente a Owens.

¿Qué tipo de evidencia planean presentar los Macron en el tribunal y por qué es relevante?

Los Macron planean presentar pruebas fotográficas y científicas, además de testimonios periciales que respalden de forma integral la identidad de Brigitte. Clare afirmó que estas evidencias permitirán demostrar “enteramente, de forma general y específica, que las afirmaciones de Owens son falsas”.

Sobre la disposición de Brigitte para enfrentar el proceso, Clare agregó: “Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que ir y someterse a este tipo de pruebas”. La primera dama está dispuesta a asumirlo no solo para dejar clara la verdad, sino también para mostrar los daños que las difamaciones han causado a la familia presidencial.

La presentación de esta evidencia es relevante porque, en Estados Unidos, los casos de difamación contra figuras públicas requieren demostrar “malicia real”, es decir, que quien difunde información falsa lo hace consciente de su falsedad. Además de establecer la verdad sobre Brigitte Macron, el objetivo de la pareja es defender su honor y reputación frente a la opinión pública.