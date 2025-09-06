El escritor y académico Carlos Villacorta Gonzales encontró en los libros el camino para cumplir sus sueños. Hoy mantiene viva la tradición literaria peruana fuera del país.

Desde hace más de veinte años, reside en Estados Unidos, donde lidera el Departamento de Lenguas Romances en la Universidad de Maine y forma a nuevas generaciones de lectores.

La Agencia Andina entrevistó al destacado escritor peruano, quien revela su lado más personal y el camino que recorrió desde su querido distrito de Ventanilla hasta convertirse en uno de los autores más importantes de la literatura latinoamericana.

Carlos Villacorta Gonzales. Fuente: Difusión

¿Quién es Carlos Villacorta Gonzales?

La infancia de Carlos Villacorta Gonzales en Ventanilla estuvo marcada por el descubrimiento de la lectura como refugio. Su padre “compraba muchos libros, colecciones de peruanos y de literatura universal”. Así, su vida empezó a girar en torno a los libros.

La imagen de su padre leyendo cada noche dejó una huella profunda en él. “Si tengo que decir cuál fue el ejemplo que me dio, fue ese: que leyéramos”, cuenta.

Más adelante, al mudarse a La Victoria y luego a San Miguel, mientras sus compañeros jugaban al fútbol, él se inclinaba por los libros y la música. La presión familiar lo llevó a iniciar estudios de Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero pronto decidió cambiarse a Literatura.

Trayectoria profesional en Estados Unidos

Su carrera universitaria estuvo marcada por las dificultades económicas. “Quizá esa precariedad me hizo leer más rápido, porque me prestaban los libros y sentía la premura por aprender”. Comprar libros era un lujo. Sin embargo, con esfuerzo y dedicación, logró obtener una beca en Boston que le abrió las puertas del mundo académico internacional.

El inicio en Estados Unidos no fue sencillo. “Hace 21 años, en mi primer día fuera, fui a caminar por el barrio de la universidad y llegué al río Charles. Vi el cielo azul como el de los Andes. De repente me quedé pensando: todo el mundo hablando inglés y tú te preguntas si valdrá la pena”.

Hoy, al frente del Departamento de Lenguas Romances en la Universidad de Maine, comparte esas experiencias con sus estudiantes, junto con su pasión por la literatura peruana y latinoamericana.

Carlos Villacorta Gonzales en Estados Unidos. Fuente: Lima con escena

Miembro del movimiento New Latino Boom

La producción literaria de Carlos Villacorta Gonzales lo sitúa dentro del movimiento New Latino Boom, integrado por escritores latinoamericanos radicados en Estados Unidos. Ha publicado los poemarios Materia oscura y Libro de la tentación y del olvido, la novela Alicia, esto es el capitalismo y el libro de cuentos Lo que dijo el fuego.

También ha coeditado antologías de relevancia, como Los relojes se han roto: antología de poesía peruana de los noventa, Cuentos de ida y vuelta: 17 narradores peruanos en Estados Unidos y Lima escrita: arquitectura poética de la ciudad 1970-2020. Su investigación Poéticas de la ciudad: Lima en la poesía peruana (2018) destaca por su análisis del papel de la capital en la obra de diversos poetas.