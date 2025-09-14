HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     
Mundo

Venezuela advierte a Trinidad y Tobago y Guayana que recibirán una respuesta si se "prestan" para un ataque de EEUU

El ministro de Defensa, Padrino López, advirtió a dichos países que Venezuela actuará en "legítima defensa".

Padrino López advirtió a Guyana y Trinidad y Tobago sobre "prestarse" a EE.UU.
Padrino López advirtió a Guyana y Trinidad y Tobago sobre "prestarse" a EE.UU. | Composición LR

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió tanto a Trinidad y Tobago como a Guyana que recibirán una respuesta si permiten un ataque de Estados Unidos. Además, aseguró que cualquier acción venezolana ante una agresión desde esos territorios será "en legítima defensa".

A través de un vídeo compartido en su canal de Telegram, Padrino manifestó: "Yo les digo a estos Gobiernos, a quienes les enviaron redactado un comunicado desde Estados Unidos.. que se han prestado para el juego, les digo: si nos llegan a atacar desde su territorio, ustedes también recibirán una respuesta y eso en legítima defensa".

PUEDES VER: Estados Unidos triplica vuelos de aviones espías contra Venezuela, denuncia ministro de Defensa

lr.pe

Guyana y Trinidad y Tobago ya conocen la advertencia de Venezuela

El ministro venezolano recalcó que los gobiernos de Guyana y Trinidad y Tobago son conscientes de la postura de su país. "Conocen bien nuestro compromiso indeclinable con la defensa del derecho internacional, los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la independencia nacional", afirmó.

Según la agencia EFE, las declaraciones de Vladimir Padrino López se dan en un contexto marcado por la disposición de Venezuela al diálogo pacífico, pero también por una determinación inquebrantable de proteger la integridad territorial y la soberanía nacional ante cualquier amenaza externa.

También señalan que la advertencia del ministro de Defensa de Venezuela refuerza una doctrina militar basada en la legítima defensa y en el estricto cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, desde una posición de firmeza y coherencia con sus principios.

PUEDES VER: La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

lr.pe

Estados Unidos intensifica vuelos de aviones sobre el mar Caribe

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció que Estados Unidos ha intensificado los vuelos de aviones de reconocimiento sobre el mar Caribe. El señalamiento fue hecho en el marco de una conferencia en la que se ofreció un informe acerca del despliegue de tropas estadounidenses con la misión de enfrentar el narcotráfico.

De acuerdo con Padrino López, estas operaciones aéreas dejaron de seguir un esquema exclusivamente diurno —con una frecuencia de cada 24 horas— para extenderse también durante la noche y la madrugada. Este sábado, las autoridades detectaron la presencia de aviones de inteligencia, aeronaves cisterna utilizadas para el suministro de combustible y unidades RC-135, diseñadas para recolectar información en tiempo real a grandes distancias.

Notas relacionadas
Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 14 de septiembre 2025: ganadores y orden de llegada de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 14 de septiembre 2025: ganadores y orden de llegada de todas las carreras del INH

LEER MÁS
Resultados Kingo Táchira de HOY, 14 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 141 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

Resultados Kingo Táchira de HOY, 14 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 141 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

LEER MÁS
Resultados Triple Gordo de HOY, 14 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 162 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

Resultados Triple Gordo de HOY, 14 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 162 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

LEER MÁS
Crisis en Venezuela: Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro, habría negociado entregarlo a EE. UU., según Jaime Bayly

Crisis en Venezuela: Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro, habría negociado entregarlo a EE. UU., según Jaime Bayly

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

LEER MÁS
Incesto: ¿en qué países no se castiga con cárcel las relaciones entre parientes?

Incesto: ¿en qué países no se castiga con cárcel las relaciones entre parientes?

LEER MÁS
La derrota política de Milei en Buenos Aires, ¿premonición de lo que se viene?

La derrota política de Milei en Buenos Aires, ¿premonición de lo que se viene?

LEER MÁS
Ucrania ataca con drones la refinería de Kirishi y provoca incendio en una de las mayores plantas de Rusia

Ucrania ataca con drones la refinería de Kirishi y provoca incendio en una de las mayores plantas de Rusia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY por el Torneo Clausura 2025: celestes pierden de visita

Emelec vs Barcelona SC EN VIVO HOY, con Christian Cueva, minuto a minuto del el Clásico del Astillero: gol de Joaquín Valiente para el 2-0

¿A qué hora sale el capítulo 8 de 'Bon appétit, majestad' en español latino y dónde ver online?

Mundo

Lula responde a Trump y defiende condena contra Bolsonaro por intento de golpe: “La soberanía de Brasil no es negociable”

China construirá la primera plataforma petrolera flotante en Sudamérica: su mayor apuesta en la región

Estados Unidos triplica vuelos de aviones espías contra Venezuela, denuncia ministro de Defensa

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

"Lo bueno es que ya aprendieron a no protestar": la frase del Gobierno frente a las protestas por el retiro de AFP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota