El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió tanto a Trinidad y Tobago como a Guyana que recibirán una respuesta si permiten un ataque de Estados Unidos. Además, aseguró que cualquier acción venezolana ante una agresión desde esos territorios será "en legítima defensa".

A través de un vídeo compartido en su canal de Telegram, Padrino manifestó: "Yo les digo a estos Gobiernos, a quienes les enviaron redactado un comunicado desde Estados Unidos.. que se han prestado para el juego, les digo: si nos llegan a atacar desde su territorio, ustedes también recibirán una respuesta y eso en legítima defensa".

Guyana y Trinidad y Tobago ya conocen la advertencia de Venezuela

El ministro venezolano recalcó que los gobiernos de Guyana y Trinidad y Tobago son conscientes de la postura de su país. "Conocen bien nuestro compromiso indeclinable con la defensa del derecho internacional, los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la independencia nacional", afirmó.

Según la agencia EFE, las declaraciones de Vladimir Padrino López se dan en un contexto marcado por la disposición de Venezuela al diálogo pacífico, pero también por una determinación inquebrantable de proteger la integridad territorial y la soberanía nacional ante cualquier amenaza externa.

También señalan que la advertencia del ministro de Defensa de Venezuela refuerza una doctrina militar basada en la legítima defensa y en el estricto cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, desde una posición de firmeza y coherencia con sus principios.

Estados Unidos intensifica vuelos de aviones sobre el mar Caribe

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció que Estados Unidos ha intensificado los vuelos de aviones de reconocimiento sobre el mar Caribe. El señalamiento fue hecho en el marco de una conferencia en la que se ofreció un informe acerca del despliegue de tropas estadounidenses con la misión de enfrentar el narcotráfico.

De acuerdo con Padrino López, estas operaciones aéreas dejaron de seguir un esquema exclusivamente diurno —con una frecuencia de cada 24 horas— para extenderse también durante la noche y la madrugada. Este sábado, las autoridades detectaron la presencia de aviones de inteligencia, aeronaves cisterna utilizadas para el suministro de combustible y unidades RC-135, diseñadas para recolectar información en tiempo real a grandes distancias.