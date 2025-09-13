Resultados Kingo Táchira de HOY, 14 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 141 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

Este domingo 14 de septiembre a las 3:00 p.m. (hora de Caracas) se realizará en Venezuela el sorteo 141 del Kingo Táchira. Los resultados se publicarán y estarán disponibles para consulta en el portal web de La República.

Para quienes deseen seguir el desarrollo del sorteo en tiempo real, la transmisión en vivo estará disponible a través de YouTube, permitiendo ver el evento desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Resultados Kingo Táchira hoy, 14 de septiembre: números del sorteo 141

Bingo: -

- Lotto: -

Resultados Kingo Táchira: números del 7 de septiembre

Bingo:14 - 21 - 09 - 17 - 26 - 06 - 25 - 07

Lotto: 08 - 20 - 12 - 27 - 16

¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?

Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.