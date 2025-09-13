HOYSuscripcion LR Focus

Resultados Triple Gordo de HOY, 14 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 162 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

Consulta los resultados del Triple Gordo correspondientes a este domingo 14 de septiembre en Venezuela. En breve se anunciarán las combinaciones ganadoras del Par Millonario, la Súper Dupleta y el Triple Terminal, los sorteos más esperados de esta reconocida lotería.

El Triple Gordo juega cada domingo en Venezuela. Foto: composición LR/Suerte TV
El Triple Gordo juega cada domingo en Venezuela. Foto: composición LR/Suerte TV

Este domingo 14 de septiembre se darán a conocer los resultados del Triple Gordo en Venezuela. Cada persona que adquiere un boleto participa automáticamente en las modalidades Par Millonario, Súper Dupleta y Triple Terminal. Los ganadores podrán reclamar sus premios siguiendo las normativas establecidas por la Lotería de Venezuela.

Resultados Triple Gordo hoy, 14 de septiembre: números ganadores del sorteo

  • Par Millonario:
  • Triple A: -
  • Triple B: -
  • Triple Terminal:
  • A: -
  • B: -
  • C: -
  • Súper Dupleta:
  • Triple 1: -
  • Triple 2: -
  • Triple 3: -

Resultados Triple Gordo: números del último sorteo

Los últimos resultados del sorteo 161 del Triple Gordo, realizado el 7 de septiembre, incluyeron las siguientes combinaciones ganadoras:

  • Par Millonario: Triple A: 511, Triple B: 534
  • Triple Terminal: A: 61, B: 03, C: 59
  • Súper Dupleta: Triple 1: 344, Triple 2: 957, Triple 3: 060.

¿Cómo se gana con el Triple Gordo?

Para ganar con el Triple Gordo en Venezuela, aquí tienes algunos pasos clave que puedes seguir:

  1. Compra de Boletos: Adquiere un boleto en puntos de venta autorizados o en línea, si está disponible. Cada boleto tiene números preimpresos, o puedes seleccionar tus propios números.
  2. Elige tus Números: Dependiendo de la categoría de juego que elijas (como PAR MILLONARIO, TRIPLE TERMINAL, o SÚPER DUPLETA), deberás seleccionar una serie de números. Puedes elegir manualmente tus números o utilizar el sistema de selección aleatoria que ofrecen algunos puntos de venta.
  3. Revisar las Fechas de los Sorteos: Los sorteos del Triple Gordo generalmente se realizan los domingos. Asegúrate de verificar la fecha y hora del próximo sorteo.
  4. Seguir el Sorteo: Puedes seguir el sorteo en vivo a través de medios oficiales como Suerte TV o consultar los resultados en línea después del sorteo.
  5. Verificar Premios: Si tus números coinciden con los números ganadores, puedes reclamar tus premios según las reglas establecidas. Los premios pueden variar desde pequeñas cantidades en efectivo hasta grandes sumas y vehículos, dependiendo de la categoría.
  6. Reclamar Premios: Si ganas, deberás seguir los procedimientos para reclamar tu premio, que incluyen presentar tu boleto ganador y una identificación válida en un centro autorizado.

Es importante mantenerse informado sobre las reglas y regulaciones del juego, ya que pueden cambiar. Además, siempre juega de manera responsable, estableciendo límites sobre cuánto estás dispuesto a gastar en los boletos de lotería.

