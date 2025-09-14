Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 14 de septiembre 2025: ganadores y orden de llegada de todas las carreras del INH

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composición LR/INH

Este 14 de septiembre, el Hipódromo La Rinconada será escenario de la jornada número 35 del año, comenzando a la 1.00 p. m. con señal cortesía del INH. Las 12 carreras del día se transmitirán en directo por TVES y el canal oficial de YouTube.

A partir de las 3.30 p. m. (hora de Caracas), se publicarán los ganadores del 5y6 y el resultado final de cada competencia. Además, el INH compartirá todos los detalles a través de sus cuentas en X y Facebook.

Resultados 5y6 La Rinconada del 14 de septiembre: ganadores de las carreras de caballos

Así quedaron definidos los ganadores de las distintas competencias del 5y6 disputado en La Rinconada:

Primera no válida: -

Segunda no válida: -

Tercera no válida: -

Cuartas no válida: -

Quinta no válida: -

Sexta no válida: -

Primera válida: -

Segunda válida: -

Tercera válida: -

Cuarta válida: -

Quinta válida: -

Sexta válida: -

Inscritos La Rinconada del 14 de septiembre: caballos y jinetes de las carreras

Consulta el siguiente enlace (https://files.fm/u/m4cfk2btgg) para acceder al PDF con la lista completa de ejemplares inscritos en La Rinconada. Este archivo incluye información detallada sobre la jornada hípica: número y nombre de los caballos, montos en premios, características de cada carrera, tipos de apuesta, distancias a cubrir, entrenadores participantes y otros datos importantes.

¿Dónde ver las carreras de La Rinconada EN VIVO?