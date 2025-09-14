HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 14 de septiembre 2025: ganadores y orden de llegada de todas las carreras del INH

Disfruta este domingo de la transmisión del 5y6 desde el Hipódromo La Rinconada. Revisa los ganadores del tradicional juego hípico y mantente al tanto de los resultados y clasificaciones de las 12 carreras programadas para la jornada.

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composición LR/INH
Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composición LR/INH

Este 14 de septiembre, el Hipódromo La Rinconada será escenario de la jornada número 35 del año, comenzando a la 1.00 p. m. con señal cortesía del INH. Las 12 carreras del día se transmitirán en directo por TVES y el canal oficial de YouTube.

A partir de las 3.30 p. m. (hora de Caracas), se publicarán los ganadores del 5y6 y el resultado final de cada competencia. Además, el INH compartirá todos los detalles a través de sus cuentas en X y Facebook.

PUEDES VER: Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

lr.pe

Resultados 5y6 La Rinconada del 14 de septiembre: ganadores de las carreras de caballos

Así quedaron definidos los ganadores de las distintas competencias del 5y6 disputado en La Rinconada:

  • Primera no válida: -
  • Segunda no válida: -
  • Tercera no válida: -
  • Cuartas no válida: -
  • Quinta no válida: -
  • Sexta no válida: -
  • Primera válida: -
  • Segunda válida: -
  • Tercera válida: -
  • Cuarta válida: -
  • Quinta válida: -
  • Sexta válida: -

Inscritos La Rinconada del 14 de septiembre: caballos y jinetes de las carreras

Consulta el siguiente enlace (https://files.fm/u/m4cfk2btgg) para acceder al PDF con la lista completa de ejemplares inscritos en La Rinconada. Este archivo incluye información detallada sobre la jornada hípica: número y nombre de los caballos, montos en premios, características de cada carrera, tipos de apuesta, distancias a cubrir, entrenadores participantes y otros datos importantes.

¿Dónde ver las carreras de La Rinconada EN VIVO?

  • Televisión: TVES y Meridiano TV
  • YouTube: INH TV y TVES.
Notas relacionadas
Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
[TVES] Resultados 5y6 Hipódromo La Rinconada HOY, 31 de agosto: ganadores, resumen y órdenes de llegada de las carreras por la R33 vía INH EN VIVO

[TVES] Resultados 5y6 Hipódromo La Rinconada HOY, 31 de agosto: ganadores, resumen y órdenes de llegada de las carreras por la R33 vía INH EN VIVO

LEER MÁS
Datos última hora 5y6 La Rinconada hoy, domingo 31 de agosto: favoritos de la cátedra para la reunión 33, resultados y pronósticos

Datos última hora 5y6 La Rinconada hoy, domingo 31 de agosto: favoritos de la cátedra para la reunión 33, resultados y pronósticos

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

LEER MÁS
Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad del 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad del 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

LEER MÁS
Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

LEER MÁS
Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: "A Alianza Lima le deseo..."

Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: "A Alianza Lima le deseo..."

LEER MÁS
DT de Gremio y su firme calificativo sobre Erick Noriega tras críticas por bajo nivel del equipo: "La tendencia es..."

DT de Gremio y su firme calificativo sobre Erick Noriega tras críticas por bajo nivel del equipo: "La tendencia es..."

LEER MÁS
Fernando Gaibor tras la aparatosa derrota de Alianza Lima en Matute: “No hay tiempo para lamentos”

Fernando Gaibor tras la aparatosa derrota de Alianza Lima en Matute: “No hay tiempo para lamentos”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Patrick Zubczuk, arquero de Garcilaso, resta importancia a triunfo 4-3 sobre Alianza Lima en Matute: "Como cualquier partido"

"Lo bueno es que ya aprendieron a no protestar": Heduardicidio recuerda las más de 50 muertes en protestas contra el Gobierno

Deportes

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Patrick Zubczuk, arquero de Garcilaso, resta importancia a triunfo 4-3 sobre Alianza Lima en Matute: "Como cualquier partido"

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: alineaciones, horario y canal de TV para ver el partido del Torneo Clausura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

"Lo bueno es que ya aprendieron a no protestar": Heduardicidio recuerda las más de 50 muertes en protestas contra el Gobierno

El Senado todavía no se instala, pero ya va haciendo sentir su poder

¿Continúa la mamadera?: Carlincatura satiriza quiénes estarían detrás de la promulgación de una norma con beneficios tributarios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota