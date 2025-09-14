Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 14 de septiembre 2025: ganadores y orden de llegada de todas las carreras del INH
Disfruta este domingo de la transmisión del 5y6 desde el Hipódromo La Rinconada. Revisa los ganadores del tradicional juego hípico y mantente al tanto de los resultados y clasificaciones de las 12 carreras programadas para la jornada.
Este 14 de septiembre, el Hipódromo La Rinconada será escenario de la jornada número 35 del año, comenzando a la 1.00 p. m. con señal cortesía del INH. Las 12 carreras del día se transmitirán en directo por TVES y el canal oficial de YouTube.
A partir de las 3.30 p. m. (hora de Caracas), se publicarán los ganadores del 5y6 y el resultado final de cada competencia. Además, el INH compartirá todos los detalles a través de sus cuentas en X y Facebook.
Resultados 5y6 La Rinconada del 14 de septiembre: ganadores de las carreras de caballos
Así quedaron definidos los ganadores de las distintas competencias del 5y6 disputado en La Rinconada:
- Primera no válida: -
- Segunda no válida: -
- Tercera no válida: -
- Cuartas no válida: -
- Quinta no válida: -
- Sexta no válida: -
- Primera válida: -
- Segunda válida: -
- Tercera válida: -
- Cuarta válida: -
- Quinta válida: -
- Sexta válida: -
Inscritos La Rinconada del 14 de septiembre: caballos y jinetes de las carreras
Consulta el siguiente enlace (https://files.fm/u/m4cfk2btgg) para acceder al PDF con la lista completa de ejemplares inscritos en La Rinconada. Este archivo incluye información detallada sobre la jornada hípica: número y nombre de los caballos, montos en premios, características de cada carrera, tipos de apuesta, distancias a cubrir, entrenadores participantes y otros datos importantes.
¿Dónde ver las carreras de La Rinconada EN VIVO?
- Televisión: TVES y Meridiano TV
- YouTube: INH TV y TVES.