El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, de 73 años, ha decidido postularse como candidato al Senado en las elecciones legislativas de 2026 en Colombia. Esta decisión llega en medio de un proceso judicial que lo condenó en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por manipulación de testigos y fraude procesal. El fallo fue emitido por la jueza Sandra Heredia en el denominado juicio del siglo, que también lo inhabilita por más de ocho años para ocupar cargos públicos.

No obstante, la sentencia aún no es definitiva, ya que el Tribunal Superior de Bogotá debe resolver la apelación presentada por su defensa. Mientras tanto, Uribe continúa en libertad, lo que le permite seguir desempeñando un papel activo en la política colombiana y mantenerse al frente del partido Centro Democrático.

Uribe al Senado de Colombia: el regreso a la contienda electoral

La candidatura fue anunciada públicamente por Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático, quien confirmó que el único nombre confirmado en la lista al Senado hasta ahora es el de Álvaro Uribe Vélez. Vallejo detalló que se trata de una propuesta del propio expresidente y destacó que para la colectividad es "un honor" tener a su líder liderando la campaña legislativa.

Uribe, fundador y presidente vitalicio del Centro Democrático, sigue siendo la figura más influyente dentro del partido y un referente clave para los sectores conservadores del país. A pesar del desgaste en las encuestas y de la condena judicial, su figura sigue siendo central para la estrategia electoral de la derecha colombiana, que busca consolidar su liderazgo.

¿En qué puesto figurará Álvaro Uribe en la lista del Centro Democrático para las elecciones de 2026?

Según Vallejo, Uribe ocupará el puesto número 25 en la lista al Senado del Centro Democrático. Aunque este lugar podría parecer alejado, refleja la intención del partido de formar una bancada sólida de al menos 25 curules, frente a las 19 que tiene actualmente en el Congreso. La presencia de Uribe en esta posición busca garantizar que la lista alcance ese umbral.

El regreso de Uribe como candidato directo al Senado en 2026 confirma su papel como un actor político relevante en Colombia. Aunque la decisión final sobre su candidatura depende de los fallos judiciales pendientes, su inclusión en la lista anticipa que seguirá siendo una figura decisiva y polarizadora en un escenario electoral marcado por la disputa entre el uribismo y el bloque de izquierda que respalda al presidente Gustavo Petro.