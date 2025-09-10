HOYSuscripcion LR Focus

Explota pipa de gas en México, provoca fuerte incendio cerca de puente y deja al menos 18 heridos graves

La explosión causó caos en México, dañando varios vehículos y generando obstrucciones. Las autoridades y bomberos trabajan para controlar la situación y determinar la causa del accidente.

Las autoridades de la ciudad, junto con los bomberos, continúan trabajando para sofocar las llamas. Foto: Composición LR/X.
La explosión de un camión cargado con gas en Iztapalapa, Ciudad de México, dejó al menos 18 personas gravemente heridas, quienes sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado. El incidente ocurrió en el puente de la mencionada localidad, una de las más densamente pobladas de la capital, cuando el vehículo comenzó a incendiarse y explotó debido al impacto de tres pipas de gas.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, indicó que el saldo de afectados podría aumentar, ya que aún se están evaluando las consecuencias del siniestro.

El estruendo de la explosión dañó varios vehículos que transitaban por la zona, provocando caos y obstrucción en las calles cercanas. Las autoridades de la ciudad, junto con los bomberos, continúan trabajando para sofocar las llamas y asegurar el área, lo que ha dificultado la estimación precisa de los daños materiales. Causa del accidente aún está bajo investigación.

PUEDES VER: Fallece Charlie Kirk, polémico activista aliado de Trump, tras ser baleado en un evento universitario en EE. UU.

lr.pe

Explosión se dio en uno de los puntos importantes de Iztapalapa

La explosión ocurrió en el Puente de la Concordia, uno de los puntos más relevantes de Iztapalapa. Según los informes preliminares, la causa del estallido fue el volcamiento de una pipa de gas LP con capacidad de más de 49,000 litros, lo que desató las fuertes llamas.

Los videos que circularon en redes sociales muestran el momento exacto del estallido, lo que causó pánico entre los transeúntes. Desde la estación del Metro Santa Marta, ubicada cerca del área afectada, las grabaciones muestran a las personas corriendo en busca de seguridad, mientras el fuego se desata en la estructura del puente.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente, pero hasta el momento se sabe que el incidente fue provocado por el volcamiento de la pipa, lo que dejó una serie de daños materiales y un saldo de personas heridas.

