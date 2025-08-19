La justicia colombiana ordenó este martes la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe mientras apela una condena a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal. El exmandatario, quien se encontraba detenido en su residencia cercana a Medellín, fue hallado culpable por estos delitos en agosto. La decisión fue tomada por el Tribunal Superior de Bogotá, que actuó como segunda instancia en el proceso, y que resolvió liberar a Uribe mientras se analiza su apelación.

“Dejar sin efecto el numeral cuarto del fallo proferido el 1° de agosto de 2025, por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto ordenó la privación inmediata de la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez; hasta tanto la correspondiente sala de decisión penal, de este Tribunal defina el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia. En consecuencia, disponer que el juzgado accionado de manera inmediata, expida la boleta de libertad a favor del tutelante”, indica la decisión judicial.

¿Por qué se dio la decisión de liberal a Álvaro Uribe?

La decisión de la justicia colombiana de ordenar la liberación inmediata del expresidente Álvaro Uribe se da tras el análisis de una tutela interpuesta por su defensa, encabezada por Jaime Granados, según indicó Caracol Radio. En la tutela, se alegó que la juez Sandra Heredia había vulnerado derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y su libertad.

La defensa sostuvo que la medida de detención inmediata tomada en su contra iba en contra de la jurisprudencia establecida por las altas cortes, las cuales defienden que la privación de libertad solo es válida cuando el condenado representa un peligro para la sociedad o no cumple con las audiencias correspondientes.

Fallo fue firmado por el magistrado Leonel Rogeles Moreno

El fallo que permitió la liberación de Uribe fue firmado por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, quien criticó los criterios utilizados para justificar la necesidad de su detención. Según el magistrado, los argumentos presentados por la juez, como la "percepción ciudadana", el "efecto ejemplarizante", y la "convivencia pacífica y el orden social", fueron vagos e imprecisos.

Según recogió Caracol Radio, Rogeles señaló que estos motivos no eran adecuados para justificar la medida de privación de libertad, ya que las acusaciones contra Uribe no afectaron a la sociedad en general, sino a individuos específicos.

Además, indicó que la decisión de ordenar la detención no estaba justificada, dado que las conductas imputadas al exmandatario no podían, por su naturaleza, ser utilizadas como base para imponer una medida restrictiva de libertad en nombre de la convivencia pacífica. Así, se concluyó que la orden de prisión no era necesaria para preservar el orden social, considerando que Uribe no representaba un peligro para la sociedad, y que su detención no tenía fundamento sólido más allá de percepciones ambiguas.

¿Cuál es el proceso que lleva el expresidente Álvaro Uribe?

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez enfrenta actualmente un proceso judicial en Colombia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, relacionados con un caso de manipulación de testigos. El juicio, que comenzó en marzo de 2024, culminó el 28 de julio de 2025 con una condena en primera instancia dictada por la jueza Sandra Heredia.

Uribe fue hallado culpable de inducir a su abogado Diego Cadena a sobornar a testigos para que retractaran testimonios que lo vinculaban con grupos paramilitares. La jueza también le impuso una pena de 12 años de prisión domiciliaria, una multa de 578.000 dólares y lo inhabilitó para ejercer funciones públicas por más de ocho años, convirtiéndose en el primer expresidente del país en ser condenado.

En la reciente actualización del caso, la defensa de Uribe, encabezada por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, apeló la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá. Dicho tribunal falló a favor del expresidente, ordenando su libertad inmediata.