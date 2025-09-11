HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Embajador británico en Estados Unidos es destituido tras revelarse que mantenía vínculos con Jeffrey Epstein

Días antes de la visita de Trump al Reino Unido, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que destituyó a Peter Mandelson por sus vínculos con un delincuente sexual estadounidense.

Embajador británico en EE. UU. fue destituido tras confirmar que mantenía relaciones con Epstein.
Embajador británico en EE. UU. fue destituido tras confirmar que mantenía relaciones con Epstein. | Composición LR

Peter Mandelson, embajador británico en Estados Unidos, fue destituido de su cargo debido a sus vínculos con Jeffrey Epstein, delincuente sexual estadounidense. La medida, anunciada este jueves por el Foreign Office, se produce poco antes de la visita del presidente estadounidense Donald Trump al Reino Unido.

El Ministerio de Relaciones Exteriores británico confirmó que el cese se produjo luego de que se encontraran correos electrónicos entre el funcionario del Partido Laborista —una de las principales fuerzas políticas del país— y el financiero, conocido por sus vínculos con diversas figuras mediáticas.

El embajador británico enviaba mensajes de apoyo a Jeffrey Epstein

Medios de gran repercusión, como The Sun y Bloomberg, reportan que la decisión del gobierno británico se produjo luego de que se confirmara que Peter Mandelson envió mensajes de apoyo a Jeffrey Epstein mientras el financiero era investigado en Estados Unidos por delitos sexuales en 2008.

Según los reportes, Mandelson le decía a Epstein que "pensaba mucho en él" y que "se sentía impotente y furioso por lo que había pasado". Además, el ahora exembajador británico lo animaba a "luchar por una liberación anticipada".

La Cancillería británica argumentó que la evidencia recolectada esta semana "muestra que la profundidad y el alcance de la relación de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein es sensiblemente diferente de lo que se conocía en el momento de su nombramiento".

El Foreign Office destaca, particularmente, "la sugerencia de Peter Mandelson de que la primera condena de Jeffrey Epstein fue injusta y debía ser impugnada", lo que consideran constituye "información nueva" para el gobierno británico.

"En vista de ello, y teniendo en cuenta a las víctimas de los crímenes de Epstein, ha sido destituido como embajador con efecto inmediato", señala el comunicado difundido por la agencia del gobierno británico.

Starmer respaldó a Mandelson antes de revelarse mensajes con Epstein

Este miércoles, el primer ministro británico, Keir Starmer, envió una carta a su embajador en Washington tras la publicación de una misiva escrita en 2003 por Peter Mandelson a Jeffrey Epstein, en la que lo calificaba como su "mejor amigo".

Dicho mensaje apareció en un libro compilado por los amigos de Epstein con motivo de su cumpleaños número 50, en el que también se incluyó una carta con el contorno de una mujer desnuda y la presunta firma del presidente estadounidense Donald Trump, aunque este lo niega.

Durante varios días, la presión sobre el primer ministro británico fue en aumento tras nombrar a Mandelson en el puesto con el objetivo de consolidar los lazos entre su gobierno y Donald Trump. Pese a las críticas, Starmer defendió a su embajador ante el Parlamento británico, al destacar que "ha expresado en varias ocasiones su profundo pesar por haber estado asociado con Epstein".

Mandelson, quien fue ministro en tres ocasiones y también ocupó el cargo de comisario europeo de Comercio, afirmó que su mensaje a Epstein "es muy embarazoso de ver", pero que "fue escrito antes de que este fuera inculpado".

