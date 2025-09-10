HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Javier Milei vetó otra vez la Ley de Financiamiento Universitario y las universidades anuncian un paro nacional para el viernes

El veto del presidente argentino a la ley que buscaba mejoras universitarias, ahora desata un nuevo paro nacional en las universidades públicas.

Javier Milei impide de nuevo un proyecto que buscaba las mejoras para universidades públicas. Foto: EFE
Javier Milei impide de nuevo un proyecto que buscaba las mejoras para universidades públicas. Foto: EFE

Javier Milei vetó este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación superior púbica y recomponía el salario docente y no docentes. La decisión publicada en el Boletín Oficial, se basó en que el proyecto incumple el artículo 38 de la Ley 24.156, que establece la necesidad de identificar fuentes de recursos para afrontar nuevos gastos públicos.

Esta iniciativa fue aprobada en Diputados con una mayoría de 158 a favor en agosto. Ahora la oposición intentará rechazarla en una sesión el próximo miércoles, para ello deberán reunir una mayoría especial de dos tercios para revertir el veto de Milei y continuar con el proyecto. El año pasado también se vetó una ley que buscaba las mejoras universitarias.

¿Qué dice el veto a la Ley de Financiamiento?

Entre los motivos expresados, el Ejecutivo dispuso que “del análisis del proyecto sancionado por el Poder Legislativo se observa que no cumple con los recaudos legales antes mencionados”, además de que “la fuente de financiamiento prevista a través del artículo 9° del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.795 es manifiestamente insuficiente y, además, no configura una fuente real de financiamiento”.

De esta manera, el veto encuentra su justificación en formalidades que no abordan el fondo de la cuestión: la grave crisis universitaria. Solo se limita a señalar que “Que el proyecto de ley, al abordar los recursos destinados a financiar el incremento presupuestario propuesto, lo hace de manera genérica" y que “establece que dicho financiamiento podrá provenir del aumento de ingresos corrientes recaudados por encima de lo presupuestado o prorrogado, pero no indica qué partidas deberán dejar de financiarse ni cómo se afrontará el gasto en caso de que tales recursos resulten insuficientes”.

Universidades anuncian paro nacional ante la medida

Ante la decisión del gobierno de Milei, las organizaciones de educadores que conforman en la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, FEDUN y UDA, entre otras, anunciaron que las universidades nacionales de todo el país irán al paro este viernes 12 de septiembre. "MILEI VETÓ. NOSOTROS VAMOS A DEFENDER LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO", publicaron en redes sociales y anunciaron que se prepara una nueva Marcha Federal Universitaria.

"Lamentablemente, el Gobierno continúa sin escuchar lo que el pueblo argentino le demanda sobre la importancia de la educación pública. Luego del apoyo multitudinario a las dos marchas federales y a pesar de los recientes resultados electorales adversos -en especial el de la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno nacional sufrió una derrota contundente-, Milei no rectifica su rumbo", agregan.

