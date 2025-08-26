Peruanos fueron estafados por una supuesta agencia de trabajo bajo la falsa promesa de oportunidades laborales en España. Según señaló una de las afectadas, fueron 36 las víctimas contactadas por un sujeto que se presentó bajo el nombre de Erick Añacate. Según indicó la ciudadana, tuvieron que pagar la cuantiosa suma de US$1.000 cada uno para 'acceder' a esta supuesta oportunidad, monto que no incluía otros trámites para obtener documentación necesaria.

Talento Grupo Internacional, la supuesta agencia, terminó estafando a 36 compatriotas, quienes viajaron desde el interior del país hasta Lima para concretar el supuesto viaje. Una vez que arribaron a la capital, fueron hospedados en el hotel World Perú, desde donde empezaron a notar inconsistencias en los hechos. Aquí, llamaron a la Policía.

36 peruanos fueron estafados por supuesta agencia de trabajo en España

"Somos 36 personas y hemos depositado un monto de US$1.000 cada uno. Nos prometían poder trabajar en España debido a que había muchas áreas para poder cubrir, con un sueldo de 3.900 a 4.200 euros", indicó una de las víctimas para América Noticias. Además, agregaron que todo lo recibido iba a la cuenta de una mujer conocida como Diana Carolina Meléndez Oliveira.

Luego de depositar el total de US$36.000 los afectados fueron incluidos en un grupo de WhatssApp, en el cual les dijeron que tenían como fecha de viaje este lunes 25 de agosto. Por ello, viajaron a Lima el último fin de semana, solo para descubrir la mentira. "Ese tal abogado Erick Añacate nunca apareció aquí en el hotel y solo le exigía a la señora Diana Carolina que haga el aporte total del dinero. Entonces, cuando nos quieren desalojar del lugar, a medianoche, nos dimos cuenta que no habían hecho ni siquiera el pago del hospedaje", añadió la afectada.

Policía nacional investiga el caso y pide tener cuidado a la ciudadanía

Al percatarse de la situación, las víctimas llamaron a la Policía y los agentes de la división de estafas de la Divincri detuvieron a la señalada dueña de las cuentas y a otras dos personas. El hombre que los contactó aún no es ubicado. "Esperamos recuperar nuestro dinero. Dios es grande y estamos en eso", señaló la ciudadana.

Las autoridades ya inciaron con las diligencias correspondientes para conocer la ubicación del principal sospechoso. Asimismo, buscan conocer si habría más víctimas en otras regiones del país.

