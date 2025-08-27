HOYSuscripcion LR Focus

Subida de sueldo para las Fuerzas Armadas en España: cuánto cobrarán los militares desde septiembre 2025

El Gobierno de Pedro Sánchez aplicará una subida salarial en septiembre para las Fuerzas Armadas. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

Los militares españoles verán mejorados sus sueldos en septiembre 2025. La subida salarial forma parte del Plan Integral de Defensa.
Los militares españoles verán mejorados sus sueldos en septiembre 2025. La subida salarial forma parte del Plan Integral de Defensa.

El Gobierno de España ha impulsado una subida salarial sin precedentes para las Fuerzas Armadas, esto con el objetivo de revalorar la profesión militar y hacerla más competitiva. Según lo anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez, esta experimentará un incremento en septiembre de 2025.

Desde enero, todos los efectivos reciben un aumento fijo de 200 euros al mes, mientras que la tropa y marinería cuentan con un suplemento adicional de 100 euros. La mejora también alcanza a las pagas extraordinarias y complementos específicos, reforzando así las condiciones económicas de los militares.

PUEDES VER: Estas son las fechas del calendario escolar en Madrid 2025-26: cuándo es el inicio de clases, fechas clave y días festivos

Subida de sueldo para las Fuerzas Armadas en España: ¿cuánto cobrarán los militares en septiembre?

Tras la aplicación del nuevo ajuste, un soldado o marinero temporal percibirá en torno a 1.649 euros netos mensuales, cifra que incluye un complemento de 200 euros sobre el sueldo base y una suma adicional de 100 euros.

En el caso de los sargentos, el salario base se situará cerca de los 2.054 euros, mientras que los tenientes podrán alcanzar entre 2.500 y 2.800 euros al mes, dependiendo de los complementos aplicados.

Este incremento será posible gracias a una dotación presupuestaria de 400 millones de euros, destinada específicamente a la mejora de las condiciones económicas del personal militar.

El incremento aprobado para septiembre de 2025 supone un avance mucho mayor que los ajustes aplicados en los años previos.

En 2024 los salarios ya se incrementaron en un 2 %, al que se añadió un 0,5 % adicional en enero de 2025 como medida frente a la inflación.

No obstante, pese a estos avances, los sueldos militares en España siguen situándose por debajo de los niveles de países como Reino Unido. Por ello, el Gobierno defiende que este ajuste es un paso imprescindible para reforzar la posición de España en la defensa europea y hacer más atractiva la carrera militar para nuevos profesionales.

¿Qué es el marco del Plan Integral de Defensa en España?

La subida no se produce de manera aislada, sino que se enmarca en el Plan de Defensa y Seguridad del Ejecutivo, dotado con una inversión global de 10.471 millones de euros. Este programa busca no solo aumentar los salarios, sino también modernizar infraestructuras, renovar equipamiento, reforzar la preparación militar y potenciar la capacidad operativa.

Dentro de este presupuesto, 679 millones de euros se asignarán directamente a la mejora salarial del personal. El resto se distribuirá en áreas como el entrenamiento, la digitalización de procesos y la gestión de emergencias.

