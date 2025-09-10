España: esposa del presidente Pedro Sánchez comparece ante juez y niega haber malversado fondos

Desde 2024, Begonia Gómez es investigada por presunta corrupción, tráfico de influencias y malversación de fondos. | Foto: AFP

Desde 2024, Begonia Gómez es investigada por presunta corrupción, tráfico de influencias y malversación de fondos. | Foto: AFP

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, nuevamente volvió a comparecer ante un juez para responder a una investigación por presunta malversación de fondos. La mujer, de 54 años, negó tajantemente las acusaciones.

Durante la audiencia, que se realizó a puerta cerrada, Begoña Gómez se limitó a responder "tres o cuatro preguntas" que le hizo su abogado durante un minuto y medio o dos minutos, indicó una fuente judicial presente en el interrogatorio.

¿De qué se le acusa a Begoña Gómez?

Juan Carlos Peinado, juez que lleva el caso, busca determinar si Cristina Álvarez, una funcionaria contratada por la presidencia del Gobierno, trabajó para Begonia Gómez, entonces responsable de un máster en la Universidad Complutense de Madrid.

"Si Cristina Álvarez sirvió a las actividades privadas de Begoña Gómez, podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados, indicó el juez que citó a ambas mujeres a comparecer.

La esposa de Pedro Sánchez indicó que "de forma puntual" pidió a Álvarez, encargada de asistirla, enviar algún mensaje, pero insistió en que ella nunca la ayudó en sus actividades profesionales.

Según Begoña Gómez, Cristina Álvarez se encargaba de gestionar la agenda institucional y conocía su agenda personal, simplemente para evitar que se solaparan.

No es la primera vez que comparece ante un juez

Cabe precisar que es la cuarta vez que Begona Gómez comparece ante el juez Peinado, quien ya la investiga por presunta corrupción y tráfico de influencias.

Desde 2024, el magistrado indaga si Begonia Gómez se aprovechó del cargo de su marido para obtener financiamientos para el máster en la Complutense que dirigió hasta el año pasado.

Esta investigación provocó una fuerte tensión con la fiscalía que pidió cerrarla. También generó irritación en Pedro Sánchez, quien mantuvo al país en vilo por varios días al debatirse si renunciaba, lo que al final no hizo.

La semana pasada, Pedro Sánchez acusó a algunos jueces de estar "haciendo política", al ser preguntado sobre los casos judiciales que involucran a varios de sus allegados, que dijo parten de denuncias falsas.

Las pesquisas contra su esposa se abrieron ante denuncias de dos grupos relacionados con la extrema derecha.

El gobierno español se ha visto debilitado también por la investigación contra dos antiguos cercanos colaboradores de Pedro Sánchez, su ex número tres Santos Cerdán y su ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, en un caso de sobornos a cambio de obras públicas.

También son objeto de causas judiciales su hermano menor y el fiscal general del Estado, nombrado por su Gobierno.