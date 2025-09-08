HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel acusa a España de ‘campaña antisemita’ tras anuncio de Pedro Sánchez y veta a dos ministras

El presidente de España, Pedro Sánchez, pidió embargar las armas a Israel y prohibir que buques con combustible para su ejército utilicen puertos españoles.

El ministro Gideon Saar acusó al gobierno español de antisemitismo tras anuncio del presidente Pedro Sánchez.
El ministro Gideon Saar acusó al gobierno español de antisemitismo tras anuncio del presidente Pedro Sánchez. | Foto: AFP

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó al gobierno español de antisemitismo después de que su presidente, Pedro Sánchez, anunciara nueve medidas para "detener el genocidio en Gaza".

"Queda claro el intento de la administración corrupta de Pedro Sánchez de distraer la atención de graves escándalos de corrupción, por medio de una campaña continuada antiisraelí y antisemita", escribió Saar en su cuenta de X.

Vetan entrada a dos ministras españolas

El ministro aseguró que, a modo de sanción, su gobierno prohibirá la entrada en Israel a la vicepresidenta y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, así como a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien es de origen palestino.

La postura de España, país donde se suceden con frecuencia protestas propalestinas, ha provocado choques con Israel que no tiene embajadora en Madrid desde el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del gobierno de Sánchez en mayo de 2024.

Las medidas anunciadas por Pedro Sánchez incluyen un embargo de armas a Israel y la prohibición de que los buques que transportan combustible para el ejército israelí utilicen los puertos españoles.

Por otra parte, Saar instó a España, y también a Francia, a crear un Estado palestino en sus propios territorios. "Si están tan entusiasmados con la creación de un Estado palestino, tienen territorios enormes pueden hacerlo en su propio territorio", señaló.

Esto haciendo alusión a que Francia y otros países se disponen a reconocer un Estado palestino en la asamblea de la ONU el próximo 22 de septiembre. España reconoció oficialmente a Palestina como Estado en mayo de 2024.

Finalmente, Saar añadió que Israel "no arriesgaría su seguridad teniendo fronteras indefendibles, con una organización terrorista justo al lado".

España rechaza acusaciones de antisemitismo

A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España rechazó tajantemente las falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo realizadas por el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar.

"El Gobierno de España no se dejará amedrentar en su defensa de la paz, el derecho internacional y los derechos humanos", aseguró el ministerio a través de un comunicado.

El ministerio también criticó la prohibición de entrada a Israel a dos miembros del Gobierno de España, pertenecientes a la plataforma de izquierda radical Sumar y muy beligerantes contra Israel.

