Mundo

Atentado terrorista en Jerusalén deja seis muertos incluido un turista español y siete personas heridas de gravedad

Jerusalén vivió su mañana más sangrienta desde 2023 tras un ataque en Ramot. Líderes internacionales, como Macron, lo condenaron.

Jerusalén: tras el tiroteo en Ramot, policías acordonan la zona del ataque. Foto: AFP
Jerusalén: tras el tiroteo en Ramot, policías acordonan la zona del ataque. Foto: AFP

Un tiroteo ocurrido este lunes en el cruce de Ramot, en Jerusalén, dejó seis personas muertas y al menos diez heridas, entre ellas siete de gravedad, según información de la policía de Israel y el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA). Entre las víctimas mortales figura Yacoob Pinto, un turista español de 25 años, natural de Melilla, quien se había casado recientemente. Las personas heridas fueron trasladadas de inmediato a hospitales cercanos, pero varias fallecieron debido a la gravedad de sus lesiones.

Este ataque se convierte en el más letal en Jerusalén desde noviembre de 2023, cuando dos militantes de Hamas abrieron fuego en una concurrida parada de autobús, matando a tres israelíes e hiriendo a otros 16.

¿Cómo ocurrió el tiroteo en Jerusalén y quiénes detuvieron a los atacantes?

La policía informó que los agresores llegaron en un vehículo hasta una parada de autobús concurrida y abrieron fuego contra quienes esperaban. “Dos atacantes llegaron en vehículo al cruce de Ramot en Jerusalén y abrieron fuego hacia una parada de autobús”, detalló la institución en un comunicado. Entre las víctimas había hombres, mujeres y menores de edad, sorprendidos durante la hora punta de la mañana.

Gracias a la rápida reacción de un civil armado y un agente de seguridad, se evitó un número mayor de víctimas. Ambos respondieron con disparos y lograron abatir a los agresores. Luego del ataque, la policía recuperó varias armas de fuego, municiones y un cuchillo que portaban los atacantes. Además, se desplegaron equipos de desactivación de explosivos y forenses para asegurar la zona y recolectar pruebas, mientras otras unidades acordonaban el área.

¿Qué relataron los testigos y qué informó la policía sobre el atentado en Jerusalén?

El ataque provocó escenas de pánico. El diario El Mundo, recogió el testimonio de Avi Toledano, uno de los testigos, afirmó: “Escuché varias ráfagas de disparos que parecieron eternas. En los primeros segundos, me refugié mientras los atacantes disparaban hasta que todo quedó en silencio. He presenciado otros ataques, pero este ha sido especialmente grave”. Sus palabras reflejan el terror vivido en ese momento.

El personal médico describió una situación igualmente dramática. En el mismo reportaje, Ohev Yashu, uno de los paramédicos, contó: “Al llegar al autobús número 62, los atacantes ya habían sido neutralizados y brindamos atención inmediata a las personas heridas. Había menores, personas adultas mayores... fue un crimen atroz”. El enfermero Fadi Dekaidek también explicó la magnitud del atentado: “Los heridos yacían sobre el suelo y en la acera, cerca de la parada. Algunos no reaccionaban. Fue una escena muy difícil”.

¿Cuál fue la reacción de las autoridades israelíes y de la comunidad internacional?

El primer ministro Benjamín Netanyahu se presentó en el lugar de los hechos tras mantener una reunión de emergencia con altos mandos de seguridad. “Estamos en guerra contra el terrorismo. La lucha continúa en Gaza y, lamentablemente, también en Jerusalén. En Judea y Samaria hemos logrado frustrar cientos de ataques este año, pero hoy no fue posible”, declaró. Más tarde agregó: “Estamos inmersos en un conflicto intenso en varios frentes. Estos asesinatos y atentados refuerzan nuestra determinación de cumplir nuestras misiones en Gaza, Cisjordania y en todos los frentes. Combatimos al terrorismo, a Hamás, al régimen de los hutíes y al respaldo de Irán, tanto en Gaza como frente a Hizbulá”.

Desde el exterior, las reacciones llegaron de inmediato. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, escribió en X: “Condenamos enérgicamente el ataque en el cruce de Ramot. La espiral de violencia debe terminar. Solo una solución política puede restaurar la paz y la estabilidad para todos en la región”. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, calificó lo ocurrido como un “cobarde atentado terrorista” y añadió: “Mis condolencias están con las familias de las víctimas. Deseo una pronta recuperación a las personas heridas”.

