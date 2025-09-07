HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Destructores y submarinos de EEUU se acercan a las costas de Venezuela: imágenes satelitales lo confirman

Imágenes satelitales de Sentinel-2 y MizarVision muestran la flota militar de EEUU operando a pocas millas de las costas venezolanas.

Imágenes satelitales de la flota naval de Estados Unidos.
Imágenes satelitales de la flota naval de Estados Unidos. | Composición LR

Imágenes satelitales obtenidas por Newsweek a través de los satélites Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea y de la empresa MizarVision revelaron que la flota militar de Estados Unidos opera a pocas millas náuticas de las costas de Venezuela. Las capturas evidencian una movilización significativa de buques de guerra y aeronaves estadounidenses en el Caribe oriental.

En medio de las tensiones diplomáticas y militares entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump habría ordenado que los destructores de misiles guiados, los submarinos, los portahelicópteros y las aeronaves de patrullaje marítimo se aproximaran a las costas venezolanas para incrementar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Imagen satelital del USS Minneapolis. Fuente: COPERNICUS

Imagen satelital del USS Minneapolis. Fuente: COPERNICUS

Flota naval de Estados Unidos se aproxima a las costas de Venezuela

De acuerdo con Newsweek, las imágenes satelitales muestran una formación naval compuesta por al menos ocho embarcaciones militares de Estados Unidos, entre ellas los destructores USS Sampson, USS Gravely y USS Jason Dunham, todos de la clase Arleigh Burke. Además, se identificó al buque de combate litoral USS Minneapolis-Saint Paul, perteneciente a la clase Freedom, operando en el este del mar Caribe.

Junto a estas unidades, las imágenes también evidencian la presencia del portahelicópteros USS Iwo Jima —clase Wasp—, acompañado por los buques anfibios USS San Antonio y USS Fort Lauderdale, ambos diseñados para operaciones de desembarco. Aunque no se ha precisado la ubicación exacta del submarino USS Newport News, fuentes del Pentágono confirmaron su participación en la operación.

En el componente aéreo, el despliegue incluye patrullas de reconocimiento y vigilancia con aviones P-8A Poseidón, especializados en monitoreo marítimo, así como aviones de transporte militar C-17 Globemaster III.

Despliegue naval de Estados Unidos. Fuente: Newsweek&nbsp;

Despliegue naval de Estados Unidos. Fuente: Newsweek 

Maduro responde ante la ofensiva militar de Estados Unidos

Ante el despliegue militar de Estados Unidos cerca del Caribe venezolano, Maduro ordenó reforzar las posiciones defensivas en el litoral y en las zonas fronterizas. Durante un acto público, declaró: “Esta tierra pertenece a los venezolanos, y no habrá traidor ni imperio que pueda tocar y profanar el suelo sagrado que dejaron los libertadores”.

Por su parte, el Departamento de Defensa confirmó que los destructores USS Jason Dunham, USS Gravely y USS Sampson, junto con equipos de la Guardia Costera, se encuentran activos en la región. Esta acción se enmarca en una orden ejecutiva firmada en enero, que designa al Cártel de los Soles, el Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa como organizaciones terroristas extranjeras.

