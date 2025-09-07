Nicolás Maduro tiene una recompensa de 50 millones de dólares tras ser designado como líder del 'Cartel de los Soles'. | Foto: composición LR/ X/ EFE

Nicolás Maduro volvió a negar las actividades de narcotráfico en Venezuela durante un acto en Fuerte Tiuna con la milicias bolivarianas. Asimismo, pidió por favor al presidente Donald Trump que "no se deje meter más mentiras para una guerra fratricida".

Las declaraciones del dictador de Venezuela se dan luego de los diversos ataques que ha realizado el Gobierno de Estados Unidos para acabar con el 'Cartel de los Soles', grupo narcotráfico que tendría a Maduro como su principal líder.

Maduro le pide a Trump que no crea las "mentiras" del narcotráfico en Venezuela

Maduro se pronunció desde el fuerte militar en Caracas donde juramento a las milicias bolivarianas para defender su revolución. En el acto, el dictador afirmó que se prepara para un eventual ataque de Estados Unidos en medio del despliegue de armamentos de las fuerzas militares estadounidense.

Maduro volvió a insistir en su discurso que niega las acusaciones de narcotrafico en Venezuela. En su discurso dijo que espera que un allegado a Trump le de su mensaje: " Podemos tener diferencias en las formas de pensar, lo filosófico, en lo político y económico, pero, por favor, no se dejen meter una mentira más para una guerra fratricida".

Por otro lado, también se refirió directamente a Trump para negar las acusaciones de narcotráfico. "Con todo respeto le digo al señor presidente Trump: aquí Venezuela se respeta y Venezuela respeta para que la respeten. Esos informes de inteligencia que le han pasado no son verdad. Venezuela hoy por hoy es un país libre de la producción de las hojas de coca, de cocaína y es un país que combate el narcotráfico", declaró.