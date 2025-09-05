Donald Trump enviará 10 aviones F-35 a Puerto Rico para aumentar presión militar sobre Nicolás Maduro. | Composición LR | Jazmin Cera

Aumentan las tensiones entre Washington y Caracas. Tras el bombardeo a una embarcación proveniente de Venezuela que supuestamente transportaba grandes cantidades de droga, la administración de Donald Trump decidió enviar 10 aviones de combate F-35 a Puerto Rico.

Estas avanzadas aeronaves se sumarán a buques de guerra, un crucero de misiles guiados y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear que el presidente Trump envió para presionar al régimen de Nicolás Maduro, acusado de liderar el Cártel de los Soles y de ser "uno de los narcotraficantes más grandes del mundo".

¿Cómo son los aviones F-35 que Trump enviará a Puerto Rico para presionar a Maduro?

Los aviones F-35 que el presidente Donald Trump enviará a Puerto Rico para presionar a Nicolás Maduro y realizar operaciones contra organizaciones narcoterroristas en el sur del Caribe ofrecen capacidades integradas de combate.

Son considerados las aeronaves más letales y con mayor capacidad de supervivencia. Están equipados con sensores, armas, depósitos de combustible integrados y un sistema de guerra electrónica que permite a los pilotos enfrentarse o interferir con amenazas electromagnéticas.

Además, los F-35 combinan inteligencia y tecnología para dominar en tierra, mar, aire y espacio. Incluso pueden alcanzar velocidades de hasta Mach 1.6, aproximadamente 1.200 millas por hora.

Gobierno de Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de ser cabecilla de un narcoestado en Venezuela. Foto: composición LR

Donald Trump y la presión contra Nicolás Maduro

La administración de Donald Trump calificó a Nicolás Maduro como "uno de los narcotraficantes más grandes del mundo". Según la fiscal general Pam Bondi, el dictador venezolano "utiliza organizaciones terroristas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Los Soles para traer drogas letales y violencia al país".

Sin embargo, durante una conferencia de prensa en Caracas, Maduro aseguró que Estados Unidos está "buscando un cambio de régimen mediante la amenaza militar". Estas declaraciones se dieron en medio de un aumento de presencia militar estadounidense frente a las costas de Venezuela.