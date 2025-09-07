¿Cuáles son las ciudades más seguras de EEUU en 2025? Nuevo estudio revela las 25 con menos delitos y accidentes
El análisis se basó en métricas como la tasa de delitos violentos, muertes por sobredosis y accidentes de tráfico en Estados Unidos.
- De Ventanilla a EEUU: Carlos Villacorta, el escrito peruano que triunfa como profesor en prestigiosa universidad
- ¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Esta es el panorama tras la reciente escalada en el Caribe
En un nuevo estudio publicado por SmartAsset se identificaron las ciudades de Estados Unidos con mayores niveles de seguridad en 2025. El análisis se basó en cinco métricas clave que influyen directamente en la calidad de vida urbana: tasa de delitos violentos, delitos contra la propiedad, muertes por accidentes de tráfico, fallecimientos por sobredosis y el porcentaje de adultos con consumo excesivo de alcohol.
El informe comparó las 50 urbes más grandes del país para elaborar su ranking. San José, en California, lidera la lista como la ciudad grande más segura del país. Destacó por figurar entre las 10 primeras posiciones en todas las categorías evaluadas.
PUEDES VER: Morrissey se harta y vende el catálogo completo y todos los derechos comerciales de The Smiths: “Estoy agotado”
¿Cuáles son las ciudades más seguras de Estados Unidos en 2025?
De acuerdo con los datos publicados por SmartAsset, el estudio evaluó a las 50 ciudades más pobladas del país con información del FBI y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Estas son las 25 urbes que lideran el ranking por sus condiciones de seguridad en Estados Unidos:
- San José, CA
- Los Ángeles, CA
- Fort Worth, Texas
- Omaha, Nebraska
- Virginia Beach, VA
- Las Vegas, Nevada
- Arlington, Texas
- El Paso, Texas
- Charlotte, Carolina del Norte
- Raleigh, Carolina del Norte
- Long Beach, California
- Miami, Florida
- San Diego, California
- Phoenix, Arizona
- Sacramento, California
- Atlanta, Georgia
- Ciudad de Oklahoma, Oklahoma
- Dallas, Texas
- Boston, Massachusetts
- Tucson, Arizona
- Mesa, Arizona
- Seattle, Washington
- Tulsa, Oklahoma
- Houston, Texas
- Nueva York, NY
PUEDES VER: Latina en EEUU advierte cuál es el error más común al renovar la Green Card que puede costar la residencia permanente
¿Cuáles son las ciudades más inseguras de Estados Unidos en 2025?
En el otro extremo del estudio, Memphis (Tennessee) fue señalada como la ciudad grande más peligrosa de 2025, seguida por Albuquerque (Nuevo México) y Detroit (Michigan). Estas ciudades registraron altos niveles de delitos violentos, sobredosis y accidentes viales.
Entre los factores que influyeron en estas posiciones destacan las elevadas tasas de criminalidad —principalmente en delitos violentos— y un número considerable de muertes vinculadas al consumo de drogas.