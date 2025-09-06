HOYSuscripcion LR Focus

Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores
Entretenimiento

Morrissey se harta y vende el catálogo completo y todos los derechos comerciales de The Smiths: “Estoy agotado”

Morrissey publicó un correo electrónico para facilitar el contacto con interesados en adquirir elementos clave de The Smiths.

Morrissey ya no quiere saber nada de The Smiths.
Morrissey ya no quiere saber nada de The Smiths. | Composición LR

El exvocalista de The Smiths, Morrissey, publicó en su cuenta oficial de Instagram, el miércoles 3 de septiembre, que está dispuesto a vender “al mejor postor” todo lo relacionado con la banda que fundó en 1982 en Mánchester, Inglaterra.

Morrissey, de 66 años, anunció que ha decidido desprenderse por completo de todos sus intereses vinculados con la banda británica que lo consagró en la década de los ochenta. El artista informó que pondrá a la venta el catálogo musical completo, el nombre del grupo, el arte gráfico, las grabaciones y todos los derechos comerciales.

Morrissey pone a la venta el catálogo y los derechos comerciales de The Smiths

Morrissey explicó que ya no desea mantener ningún tipo de relación con los miembros originales de la banda: Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce. En su mensaje, el músico señaló: “Estoy agotado por cualquier conexión con Marr, Rourke y Joyce. Estoy harto de asociaciones maliciosas”.

Comunicado de Morrisey. Fuente: Instagram

Comunicado de Morrisey. Fuente: Instagram

El comunicado lleva por título “Un alma en venta” y también fue replicado en el blog Morrissey Central, donde el artista amplió sus motivos. Afirmó que, durante toda su vida, cumplió con las obligaciones derivadas de su obra, pero que ya no puede continuar lidiando con la carga emocional que implican los derechos de la banda. “Ahora debo protegerme, especialmente mi salud”, mencionó.

“Con toda mi vida he pagado lo que me corresponde por estas canciones e imágenes. Ahora quisiera vivir desvinculado de quienes solo me desean mala voluntad y destrucción, y esta es la única solución”, añadió.

Morrisey se presentará este 14 de septiembre, en Lima. Foto: ComposiciónLR/Instagram

Morrisey se presentará este 14 de septiembre, en Lima. Foto: ComposiciónLR/Instagram

¿Qué está vendiendo Morrissey?

Morrissey detalla con precisión cuáles son los activos intelectuales y comerciales que ha puesto a disposición de inversionistas interesados. Entre ellos se encuentran elementos clave que conforman el legado artístico y económico de The Smiths.

  • El nombre “The Smiths”, en su totalidad.
  • Todo el material gráfico y portadas de discos, creados bajo la dirección de Morrissey.
  • Los derechos de merchandising oficial.
  • Todas las canciones de la banda, incluyendo letras y composiciones musicales.
  • Las grabaciones originales y los derechos de reproducción.
  • Los derechos de sincronización, que permiten el uso de las canciones en cine, televisión o publicidad.
  • Los contratos editoriales y de publicación musical.

El propio Morrissey compartió un correo electrónico en su cuenta de Instagram para facilitar el contacto con potenciales compradores

