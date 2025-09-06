Una joven mexicana residente en Estados Unidos reveló que su solicitud para remover las condiciones de su Green Card fue rechazada inicialmente por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) debido a un error muy común que muchos inmigrantes cometen y que podría afectar su estatus legal en el país.

Según explicó la creadora de contenido, su caso consistía en la eliminación de restricciones de la residencia permanente obtenida mediante matrimonio con un ciudadano estadounidense.

¿Cuál fue el error que cometió la joven mexicana durante el proceso de remoción de condiciones de la Green Card?

La mexicana, quien suele compartir su vida en Estados Unidos a través de su cuenta de TikTok (caigotravel), contó que su intención era presentar de forma ordenada todas las pruebas que demostraran la validez de su matrimonio. Sin embargo, el uso de una carpeta tipo archivadora, con pestañas y anillas, no fue aceptado por el USCIS, que posteriormente devolvió todos los documentos a su domicilio.

“No envíen su paquete en este tipo de carpetas. USCIS no quiere archivadoras porque dificultan el escaneo de los documentos”, advirtió a sus seguidores en el video. Este es uno de los errores más frecuentes que pueden perjudicar el trámite de residencia permanente.

El error se presentó durante la solicitud del Formulario I-751, documento oficial que deben presentar las personas extranjeras que obtuvieron la Green Card condicional por matrimonio de menos de dos años.

¿Cuál es la forma correcta para presentar la solicitud de remoción de condiciones de la green card?

En un segundo video, compartido con sus seguidores, explicó que reorganizó los documentos después del rechazo inicial. “Esta vez puse todo suelto, sin carpeta, solo con clips en la parte superior”, señaló.

La joven también detalló el contenido del paquete que reenvió, el cual representaría la forma idónea de presentar los documentos ante el USCIS: “Primero incluí una cover letter, que vi a último minuto que era recomendable; es como una carta que funciona como índice para que las autoridades puedan ubicarse”, indicó. Luego añadió el formulario I-751, el G-1450 con la autorización de pago por US$750, y tres secciones organizadas por año con imágenes de la pareja acompañada por amistades y familiares.