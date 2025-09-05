HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

Donald Trump afirma que impondrá arancel "considerable" a componente clave en desarrollo de la IA

El mandatario aseguró que algunas empresas, como Apple, no estarían obligadas a pagar el arancel, siempre y cuando construyan fábricas en Estados Unidos o se comprometan a hacerlo.

El presidente hizo este anuncio durante una cena en la Casa Blanca en la que participaron varias figuras de la industria tecnológica.
El presidente hizo este anuncio durante una cena en la Casa Blanca en la que participaron varias figuras de la industria tecnológica. | Foto: AFP

El presidente Donald Trump acaba de anunciar que Estados Unidos "muy pronto" impondrá un arancel "considerable" a la importación de semiconductores, un componente clave en la carrera mundial hacia la inteligencia artificial (IA). "No es un arancel alto, pero si bastante considerable", señaló el mandatario a varios ejecutivos de la industria tecnológica norteamericana.

Como se recuerda, un mes antes el presidente había revelado su intención de gravar con un impuesto del 100% los ‘chips y semiconductores’ importados. En ese momento no precisó la fecha de entrada en vigor de la medida; sin embargo, eso acaba de cambiar. Durante una reunión en la Casa Blanca, señaló que pronto habrá novedades, aunque algunas empresas no estarían obligadas a pagar.

PUEDES VER: Gobierno de Trump intensificará ataques contra cárteles ligados a Venezuela: “EEUU va a declarar la guerra”

lr.pe

"Pero la buena noticia para empresas como Apple es que, si construyen fábricas en Estados Unidos o ya se han comprometido a hacerlo, no tendrán que pagar", señaló el mandatario. Cabe resaltar que, antes del anuncio de Donald Trump, varios titanes de la tecnología, fabricantes y usuarios dependientes de semiconductores, anunciaron inversiones en suelo estadounidense.

Apple, por ejemplo, ha prometido invertir 600 mil millones de dólares en cuatro años, mientras que Micron Technology planea elevar sus inversiones a 200 mil millones de dólares.

En la actualidad, el sector de los semiconductores es objeto de numerosas rivalidades entre Estados Unidos y los principales países productores, como China y Taiwán. Recientemente, Washington revocó la autorización concedida al gigante taiwanés TSMC de exportar sin licencia a China equipo estadounidense para la fabricación de chips electrónicos.

PUEDES VER: Jueza de EEUU anula recorte de más de US$2.000 millones impuesto por Trump a la Universidad de Harvard

lr.pe

Por su parte, el gigante Nvidia no pudo vender en el segundo trimestre ninguno de sus chips H20 en el mercado chino, pese a haber sido desarrollados específicamente para cumplir con las exigencias del gobierno estadounidense.

El desarrollo de la industria manufacturera en territorio estadounidense es una de las prioridades de Donald Trump, quien ha impuesto aranceles generalizados para frenar las importaciones y favorecer la producción nacional.

Algunas de estas tarifas han sido consideradas ilegales por tribunales de primera instancia, que sostienen que un presidente no tiene el poder de imponer aranceles generalizados.

Notas relacionadas
Corte de apelaciones de EEUU declara ilegales los aranceles impuestos por Trump para varios países del mundo

Corte de apelaciones de EEUU declara ilegales los aranceles impuestos por Trump para varios países del mundo

LEER MÁS
Jorge ‘Tuto’ Quiroga, candidato a las elecciones en Bolivia, critica el modelo económico de Trump: “Voy a reducir aranceles”

Jorge ‘Tuto’ Quiroga, candidato a las elecciones en Bolivia, critica el modelo económico de Trump: “Voy a reducir aranceles”

LEER MÁS
Casa Blanca corrige aranceles al oro; mercados globales se sacuden, pero Perú casi ni se mueve

Casa Blanca corrige aranceles al oro; mercados globales se sacuden, pero Perú casi ni se mueve

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados” en Venezuela

Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados” en Venezuela

LEER MÁS
Estados Unidos despliega aviones F-35 en Puerto Rico en medio de tensiones con Venezuela por letal ataque a un barco

Estados Unidos despliega aviones F-35 en Puerto Rico en medio de tensiones con Venezuela por letal ataque a un barco

LEER MÁS
Reconocido influencer mostraba viajes de lujo en sus redes sociales y fue detenido en Argentina por presuntamente vender drogas

Reconocido influencer mostraba viajes de lujo en sus redes sociales y fue detenido en Argentina por presuntamente vender drogas

LEER MÁS
Venezuela envía mensaje de “demostración de fuerza” a Trump: dos aviones de combate sobrevolaron un buque de la Armada de EEUU

Venezuela envía mensaje de “demostración de fuerza” a Trump: dos aviones de combate sobrevolaron un buque de la Armada de EEUU

LEER MÁS
Marco Rubio arremete contra Nicolás Maduro: “No es un gobierno ni un régimen, es un narcotraficante y terrorista”

Marco Rubio arremete contra Nicolás Maduro: “No es un gobierno ni un régimen, es un narcotraficante y terrorista”

LEER MÁS
Ecuador: rechazan propuesta de castración química a violadores planteada por presidente Daniel Noboa

Ecuador: rechazan propuesta de castración química a violadores planteada por presidente Daniel Noboa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Mundo

La nueva función de WhatsApp cambia cómo se maneja la privacidad en estados y grupos

Instagram tarda 15 años en llegar a los iPad: ¿en qué se diferencia de la versión para celulares?

¿Cómo cerrar tu cuenta de WhatsApp en caso roben o pierdas tu teléfono? Esto debes hacer

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota