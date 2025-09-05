Donald Trump afirma que impondrá arancel "considerable" a componente clave en desarrollo de la IA

El presidente hizo este anuncio durante una cena en la Casa Blanca en la que participaron varias figuras de la industria tecnológica. | Foto: AFP

El presidente Donald Trump acaba de anunciar que Estados Unidos "muy pronto" impondrá un arancel "considerable" a la importación de semiconductores, un componente clave en la carrera mundial hacia la inteligencia artificial (IA). "No es un arancel alto, pero si bastante considerable", señaló el mandatario a varios ejecutivos de la industria tecnológica norteamericana.

Como se recuerda, un mes antes el presidente había revelado su intención de gravar con un impuesto del 100% los ‘chips y semiconductores’ importados. En ese momento no precisó la fecha de entrada en vigor de la medida; sin embargo, eso acaba de cambiar. Durante una reunión en la Casa Blanca, señaló que pronto habrá novedades, aunque algunas empresas no estarían obligadas a pagar.

"Pero la buena noticia para empresas como Apple es que, si construyen fábricas en Estados Unidos o ya se han comprometido a hacerlo, no tendrán que pagar", señaló el mandatario. Cabe resaltar que, antes del anuncio de Donald Trump, varios titanes de la tecnología, fabricantes y usuarios dependientes de semiconductores, anunciaron inversiones en suelo estadounidense.

Apple, por ejemplo, ha prometido invertir 600 mil millones de dólares en cuatro años, mientras que Micron Technology planea elevar sus inversiones a 200 mil millones de dólares.

En la actualidad, el sector de los semiconductores es objeto de numerosas rivalidades entre Estados Unidos y los principales países productores, como China y Taiwán. Recientemente, Washington revocó la autorización concedida al gigante taiwanés TSMC de exportar sin licencia a China equipo estadounidense para la fabricación de chips electrónicos.

Por su parte, el gigante Nvidia no pudo vender en el segundo trimestre ninguno de sus chips H20 en el mercado chino, pese a haber sido desarrollados específicamente para cumplir con las exigencias del gobierno estadounidense.

El desarrollo de la industria manufacturera en territorio estadounidense es una de las prioridades de Donald Trump, quien ha impuesto aranceles generalizados para frenar las importaciones y favorecer la producción nacional.

Algunas de estas tarifas han sido consideradas ilegales por tribunales de primera instancia, que sostienen que un presidente no tiene el poder de imponer aranceles generalizados.