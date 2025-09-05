HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. responde con fuerte advertencia al régimen de Maduro tras sobrevuelo de aviones venezolanos sobre buques de guerra

Estados Unidos fulmina con fuerte advertencia a Maduro tras sobrevuelo de dos aviones venezolanos cerca del destructor Dunham, desplegado combatir el narcotráfico.

El destructor Dunham vigila el Caribe mientras EE. UU. refuerza su lucha antinarcóticos. Foto: AFP
El destructor Dunham vigila el Caribe mientras EE. UU. refuerza su lucha antinarcóticos. Foto: AFP

El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que aviones militares venezolanos se aproximaron a un buque de guerra estadounidense que navegaba en aguas internacionales, lo cual incrementó las tensiones entre ambos países. Esta maniobra fue calificada como una interferencia directa en las operaciones que Washington realiza contra el narcoterrorismo en el Caribe.

El destructor de misiles guiados Dunham, integrante de una flota enviada a la región para enfrentar a organizaciones criminales y frenar el tráfico de drogas, fue el blanco de este sobrevuelo. Ante este hecho, el Pentágono advirtió que responderá con firmeza ante cualquier intento de obstrucción, en medio de un contexto de creciente vigilancia sobre las rutas del narcotráfico vinculadas a Venezuela.

Comunicado del Departamento de Defensa de Estados Unidos tras muestra militar de Venezuela. Foto: X/DeptofDefense

Comunicado del Departamento de Defensa de Estados Unidos tras muestra militar de Venezuela. Foto: X/DeptofDefense

PUEDES VER: Venezuela acusa a Marco Rubio de usar una “lógica nazi y gangsteril” por sembrar el odio contra el régimen de Maduro

lr.pe

¿Qué respondió el Pentágono tras el sobrevuelo de aviones militares venezolanos cerca del buque estadounidense?

A través de un comunicado, el Pentágono informó que “hoy, dos aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Marina de los EE. UU. en aguas internacionales. Esta acción, altamente provocadora, fue diseñada para interferir con nuestras operaciones contra el narcoterrorismo”. La institución añadió que la maniobra buscó entorpecer directamente las misiones antidrogas y lanzó una advertencia al gobierno venezolano para que se abstenga de intervenir en las operaciones militares en la región. “Al cartel que dirige Venezuela se le advierte firmemente que no intente ningún esfuerzo adicional por obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo llevadas a cabo por el ejército estadounidense”, concluyó el mensaje.

Finalmente el Pentágono destacó que el despliegue naval, incluida la nave Dunham, forma parte de una estrategia integral orientada a combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad hemisférica. La presencia de buques en aguas próximas a Venezuela, subrayaron, obedece a compromisos estratégicos asumidos por Estados Unidos.

PUEDES VER: EE.UU. declara como terroristas a Los Choneros y Los Lobos, las dos bandas criminales más grandes de Ecuador

lr.pe

Secretario de Defensa lanza advertencia directa a los carteles

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, declaró que el ataque contra dicha embarcación —vinculada al grupo criminal Tren de Aragua y dedicada al transporte de narcóticos— envía un mensaje claro a los carteles: el tráfico de drogas no será tolerado en el hemisferio. Además, detalló que las fuerzas estadounidenses conocían de antemano la identidad de los ocupantes y su implicancia en actividades delictivas.

Hegseth también subrayó que estas operaciones evidencian la postura firme de su país en la región. Afirmó que el ejército estadounidense está preparado para actuar con todos sus recursos y reiteró que la seguridad y el cumplimiento de la ley en el Caribe representan una prioridad para Washington frente a las amenazas del narcoterrorismo.

