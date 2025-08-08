El gobierno de la India habría suspendido sus planes para comprar armas y aviones a Estados Unidos, según pudo conocer Reuters. De acuerdo con un reportaje publicado por dicho medio, tres funcionarios familiarizados con el tema confirmaron la información, la cual surge luego de que Donald Trump anunció un aumento del 25% de los aranceles, con lo que las tarifas totales contra el país asiático alcanzan un 50%.

Según funcionarios en Nueva Delhi, la medida busca enviar un mensaje firme de descontento y dejar claro que India no aceptará condiciones comerciales que perjudiquen a su economía sin adoptar represalias. Asimismo, como parte de esta postura, se habría cancelado el viaje del ministro de Defensa Rajnath Singh a Washington, previsto para anunciar formalmente las adquisiciones militares.

India busca equilibrar sus relaciones entre Rusia y Estados Unidos

El primer ministro indio, Narendra Modi, mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien calificó de amigo y agradeció por compartir las últimas novedades sobre la guerra en Ucrania. Ambos revisaron el progreso de la agenda bilateral y ratificaron su compromiso de fortalecer la Asociación Estratégica Especial y Privilegiada. Modi expresó su expectativa de recibir a Putin en India antes de que finalice el año.

El contacto se produce en un contexto de tensiones con Estados Unidos, que recientemente duplicó los aranceles a India por sus importaciones de petróleo ruso. Esta semana, ambos países firmaron un protocolo para ampliar la colaboración en aluminio, fertilizantes, ferrocarriles y minería, consolidando su agenda común en sectores estratégicos.

Gigantes minoristas de EE. UU. frenan pedidos a India por aranceles

Grandes cadenas estadounidenses como Walmart, Amazon, Target y Gap han solicitado a sus proveedores en India suspender los envíos de textiles y prendas de vestir, luego de que Washington elevara los aranceles a estos productos. Según la Asociación de Exportadores de Tiruppur, la decisión ya ha llevado a detener la producción para el mercado estadounidense, mientras la Confederación de la Industria Textil India advirtió que el nuevo gravamen es un “enorme revés” que afectará gravemente la competitividad del sector.

La medida coloca a India en desventaja frente a competidores como China y Vietnam, cuyas exportaciones afrontan tasas más bajas. Aunque Estados Unidos argumenta que el aumento arancelario responde a las compras indias de petróleo ruso, en Nueva Delhi se interpreta como un intento de presión para desbloquear el Acuerdo Comercial Bilateral, actualmente estancado.