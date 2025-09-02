HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Senador de EEUU propone la ley ‘Stop Maduro’ y subir a US$100 millones la recompensa por el dictador venezolano

Scott argumenta que el régimen de Maduro debe ser presionado y asegura que los fondos para la recompensa provendrían de bienes incautados.

La recompensa por Nicolás Maduro se duplicará en Estados Unidos.
La recompensa por Nicolás Maduro se duplicará en Estados Unidos. | Composición LR

El senador Rick Scott, a través de su cuenta oficial de X, solicitó al Congreso de Estados Unidos que apruebe con urgencia su proyecto de ley "Stop Maduro", diseñado para aumentar la recompensa por el dictador Nicolás Maduro a US$100 millones.

“Las amenazas de Maduro y sus matones son otra razón más por la que debemos aprobar mi ley "Stop Maduro" y aumentar su recompensa a 100.000.000 de dólares lo antes posible”, escribió Scott, junto a una imagen del presidente de Venezuela y el nuevo monto que propone.

Según explicó, “Maduro no renunciará por sí solo”, por lo que insistió en que el Congreso debe “aprobar este proyecto de ley para liberar a Venezuela”.

Propuesta de Rick Scott contra Nicolás Maduro. Fuente: X

Propuesta de Rick Scott contra Nicolás Maduro. Fuente: X

PUEDES VER: Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados” en Venezuela

lr.pe

El proyecto de ley ‘Stop Maduro’ busca presionar al régimen venezolano

La legislación denominada "Stop Maduro" tiene como objetivo duplicar el valor máximo de la recompensa por la captura y condena de Maduro, acusado de ser el cabecilla de la organización narcoterrorista Cártel de los Soles.

La propuesta aumentaría el monto original de US$50 a US$100 millones, cifra ofrecida por el Departamento de Estado a cambio del líder del régimen venezolano.

Scott aseguró que los fondos para pagar dicha recompensa “serían cubiertos por el gobierno federal utilizando bienes incautados que ya están siendo retenidos a Maduro, a funcionarios de su régimen y a sus co-conspiradores, no fondos de los contribuyentes”.

Propuesta de aumentar la recompensa por Nicolás Maduro. Fuente: X

Propuesta de aumentar la recompensa por Nicolás Maduro. Fuente: X

PUEDES VER: Latino logró el ‘sueño americano’ con su pizzería en EEUU: ofrece hasta US$20 la hora a sus empleados

lr.pe

No es la primera vez que se impulsa esta iniciativa

“El pueblo venezolano votó por un nuevo día de libertad y democracia el 28 de julio, cuando eligió a Edmundo González en un esfuerzo liderado por la opositora María Corina Machado. Está claro que Maduro no renunciará por sí solo”, afirmó el senador para justificar su propuesta legislativa.

No es la primera vez que se impulsa esta iniciativa. La ley "Stop Maduro" fue elaborada en septiembre de 2024, junto al entonces senador Marco Rubio, hoy secretario de Estado. En esa ocasión, la iniciativa proponía subir la recompensa por Maduro de US$15 a US$100 millones, con el fin de acelerar su captura y posterior enjuiciamiento.

