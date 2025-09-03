En las últimas semanas, el gobierno de Javier Milei se ha visto afectado por una combinación de factores económicos, políticos y sociales, destacando entre ellos las nuevas medidas contra la inflación y el escándalo por las acusaciones de corrupción contra Milei y su círculo cercano. En el ámbito económico, la presión sobre el peso argentino ha llevado al gobierno a intervenir en el mercado cambiario, vendiendo dólares del Tesoro Nacional para evitar una devaluación aún mayor. Esta medida, que se presenta como desesperada debido a la proximidad de las elecciones, contradice el compromiso inicial de mantener un esquema de libre flotación del tipo de cambio.

En paralelo, un escándalo de corrupción sacude al gobierno de Milei. Filtraciones de audios han revelado un supuesto esquema de sobornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad, involucrando a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y, según las acusaciones, a la hermana del presidente, Karina Milei. Este escándalo ha provocado la caída de la imagen presidencial, con encuestas que muestran un aumento en la desaprobación ciudadana y una disminución en la intención de voto hacia La Libertad Avanza.

Según el informe Latam Pulse, realizado por Bloomberg y AtlasIntel, la desaprobación a Javier Milei ha mostrado un aumento sostenido desde junio, mientras que su aprobación se mantiene estable. Un 43,8% aprueba su gestión, mientras que un 51,1% la desaprueba y un 5,1% no respondió. Cabe señalar que, según informó Perfil, el relevamiento se realizó entre el 20 y el 25 de agosto de 2025, basado en el reclutamiento digital aleatorio, e incluyó una muestra de 4.987 personas, de las cuales el 52,6% son mujeres y el 47,4% son hombres. La encuesta Latam Pulse ofrece datos mensuales sobre la situación política de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

La medida económica implementada por Milei en Argentina

Las actuales decisiones económicas han llevado a medios como Página/12 a titularlo como "La segunda muerte del plan Milei – Caputo", ya que en marzo de este año, debido a la escasez de dólares, el gobierno recurrió al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo millonario, lo que significó la primera derrota de su plan económico original. Ahora, a tan solo meses de las elecciones legislativas, la situación se agrava con el anuncio de la venta de dólares desde el Tesoro, medida que expone la incapacidad para mantener la banda de flotación del dólar acordada con el FMI.

El gobierno de Milei en Argentina implementó una intervención directa en el mercado cambiario para estabilizar el tipo de cambio del peso argentino. Esta medida se anunció oficialmente el 2 de septiembre de 2025 a través de una comunicación del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien informó que el Tesoro Nacional comenzaría a participar en el mercado libre de cambios. "El Tesoro Nacional anuncia que, a partir de la fecha, participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", comunicó Quirno a través de su cuenta de X, publicación que fue replicada por el propio Milei y el equipo económico.

La intervención del Tesoro se lleva a cabo mediante la venta de dólares adquiridos con pesos provenientes del superávit fiscal. Esta acción busca evitar una devaluación abrupta del peso, especialmente en el contexto de las elecciones legislativas de octubre. Según medios internacionales, este comunicado fue el “blanqueo” de una práctica que comenzó el 11 de agosto y salió a la luz a través de un informe de la consultora 1816, la cual basó su investigación en la caída de los depósitos en dólares del Tesoro desde esa fecha hasta fin de mes.

De acuerdo con lo explicado por el Gobierno, bajo el esquema sin intervención, el dólar corría amplias posibilidades de subir a través de bajos montos. Federico Furiase, director del Banco Central e integrante del equipo económico, indicó mediante X (antes Twitter) que lo que se busca es terminar con la “liquidez diaria” por la “capacidad de daño” que ello implicaba en este contexto. “Ahora ya no, porque están en encajes o bien a plazo”, añadió.

No obstante, para el economista argentino Hernán Letcher, con la implementación de esta medida económica, "el gobierno se gastó la bala de plata" en medio de un contexto turbulento. "El programa se basa en bandas cambiarias sin intervención. Si bien no vende dólares desde el BCRA, ¡lo hace desde el Tesoro! Y, luego de que la semana anterior hizo encajes preventivos, convalidó una tasa de 76% en títulos cortos del Tesoro, intervino de manera récord en futuros y abrió una ventana de liquidez a contramano de su discurso sobre tasa endógena. El problema es que, además, el resultado electoral puede jugarles una mala pasada", añadió en declaraciones para La República.

Acusaciones de corrupción contra el Gobierno Milei

La revelación de esta estrategia económica ocurre en medio de acusaciones por corrupción contra el gobierno argentino. Milei se enfrenta a una grave crisis política y judicial tras la filtración de audios que implican a su hermana, Karina Milei, en un presunto esquema de corrupción vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En las grabaciones, Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS y abogado personal de Milei, describe cómo la droguería Suizo Argentina pagaba coimas del 8% a funcionarios para asegurar contratos públicos, destinando un 3% de esos pagos a Karina. Además, Spagnuolo también afirma haber informado al presidente.

El escándalo estalló el 19 de agosto de 2025, cuando el canal Carnaval difundió las primeras grabaciones. El 22 de agosto, se presentó una denuncia contra el presidente y varios de sus colaboradores más cercanos, como su hermana Karina, 'Lule' Menem, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, dueño de la empresa Suizo Argentina. La denuncia, presentada por el abogado Gregorio Dalbón, señala delitos graves como cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con funciones públicas.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó allanamientos en 15 propiedades de lujo y oficinas gubernamentales, incautando documentos y dispositivos electrónicos, además de 266,000 dólares en efectivo en la residencia de uno de los propietarios de Suizo Argentina. La investigación ha tomado un giro aún más intrigante con la incautación de teléfonos móviles de Spagnuolo y los dueños de Suizo Argentina, lo que podría arrojar pruebas cruciales. Aunque se esperaban conversaciones entre Spagnuolo y los Milei, especialmente dada la estrecha relación entre ellos, el celular de Spagnuolo no registraba ningún tipo de comunicación con Karina y Javier Milei.

Ante estas acusaciones, el gobierno calificó las denuncias como una “operación política” del kirchnerismo y desmintió las acusaciones. Sin embargo, la situación generó protestas sociales, como el lanzamiento de piedras a un acto electoral en Lomas de Zamora, y afectó la imagen del presidente. Este escándalo se suma a otros casos de corrupción que han salpicado al entorno de Milei, como el fraude vinculado a la criptomoneda $LIBRA, promovida por el presidente sin una investigación previa. La oposición ha solicitado su juicio político, aunque no cuenta con suficiente apoyo en el Congreso para avanzar en esta vía.

La importancia de las elecciones para La Libertad Avanza

Las elecciones legislativas nacionales de Argentina, previstas para el 26 de octubre de 2025, representan un punto crucial para el gobierno de Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza. En estos comicios, se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 del Senado. La importancia de estos comicios radica en que definirán la composición del Congreso durante la segunda mitad del mandato presidencial, lo que determinará la capacidad del gobierno para implementar su agenda legislativa.

Según la BBC, para Milei estos comicios son fundamentales que el mandatario necesita incrementar el número de legisladores que le apoyan dentro del Congreso y con ello, saber si tiene capital político para buscar la reelección en dos años. No obstante, las últimas acusaciones de corrupción terminaron por desinflar una popularidad que indicaba a La Libertada Avanza como favorito para estas elecciones.