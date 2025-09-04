Fueron a arreglar un trámite migratorio de hace 11 años y su esposo terminó en Alligator Alcatraz del ICE en EEUU

Jessica Ruiz y Antonio Lopetegui se acercaron a una cita en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el aeropuerto de Miami, en EEUU. La pareja de esposos estaban intentando arreglar un trámite migratorio que tenían pendiente desde hace 11 años, relacionado con un incidente en la adolescencia del marido. No obtuvieron respuesta, pero una semana después se enteraron de que el hombre había sido retenido en 'Alligator Alcatraz'.

Desde entonces, Jessica Ruiz se ha encargado del negocio de Antonio, donde sus clientes están preocupados por la situación migratoria del hombre, y no quieren continuar usando el servicio de camiones que ofrecen. Mientras, Lopetegui espera que su próxima cita ante el juez, programa para el 11 de septiembre, tenga resultados positivos.

¿Cómo fue detenido Antonio Lopetegui por el ICE?

Según cuenta la mujer en una entrevista para El País, su esposo llegó a Estados Unidos desde Cuba en el 2005, cuando tenía 16 años. Tres años después de su viaje, Antonio Lopetegui fue acusado de dos delitos, relacionados a un robo de US$1.018. No fue a la cárcel por ello, pero pasó por tres meses de probatoria y terminó su sentencia con servicio comunitario. " El juez lo vio tan inmaduro, tan niño", comentó la mujer.

Tres años después del incidente, Antonio y Jessica se conocieron. Rápidamente, formaron su familia, llevando al primero de sus hijos a Cuba en el 2014. Al regreso, el CBP les comunicó que había un trámite pendiente: el hombre debía un perdón a la oficina por aquel delito. Desde entonces iniciaron el proceso para solucionarlo, aunque sin obtener las respuestas requeridas por las autoridades. "Siempre nos decían que en tres meses nos iba a llegar algo, que se iba a resolver todo, y de tres meses en tres meses nos pasamos once años esperando. Hasta el sol de hoy", confesó Ruiz.

Una semana después de su última visita, Antonio fue recluído en 'Alligator Alcatraz', el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el pasado 10 de julio, junto a otras 700 personas. Rápidamente, la noticia de que el hombre fue detenido llegó rápidamente a sus clientes de All Coast Express, su propia empresa de camiones de carga, quienes decidieron apartarse del servicio. Uno de sus más grandes compradores le dijo: "Nadie te quiere dar camiones porque todos saben que Tony está detenido y tienen miedo a que te quedes con el dinero de lo que hacemos y no nos pagues", repite Jessica sobre uno de los comentarios que recibió.

La familia de Antonio y Jessica se encuentra separada, debido a la detención del padre en 'Alligator Alcatraz'. Foto: El País

El drama de Jessica Ruiz ante la detención de su esposo por el ICE

Desde entonces, la mujer intenta mantener el negocio familiar a flote. Pese a que no sabía nada del trabajo, debió aprender a la fuerza, ya que es el sustento principal de su familia, compuesta ahora por la pareja y 3 hijos pequeños. "Los niños no saben nada del problema. Siempre les decíamos que su papá no podía viajar por trabajo, o porque no había llegado el pasaporte", confiesa Ruiz.

Actualmente, ella logra comunicarse con su esposo, quien dice no merecer el trato que recibe por parte de las autoridades. Mientras siguen separados, solo les queda esperar a su próxima audiencia, programada para el 11 de septiembre, y que se resuelva a favor del hombre. "Pero si cometemos un error, ¿no tenemos derecho a segundas oportunidades? Estamos tratando de hacer las cosas bien y no nos dejan", finaliza la esposa.