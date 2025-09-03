Marco Rubio se reúne con Claudia Sheinbaum en México: estos fueron los temas que tocaron

Marco Rubio tuvo una reunión con Claudia Sheinbaum en México, de cara a la colaboración entre ambos países para un mejor | Foto: EFE

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se encuentra actualmente en México, como parte de una gira que lo llevará también a Ecuador. En la mañana del miércoles 3 de septiembre, fue recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional. Según comentaron fuentes, la reunión entre ambos representantes fue motivada en la búsqueda de cooperación en su ofensiva contra los carteles de droga.

Esta reunión se da luego de que el presidente Donald Trump firmara, en agosto, un decreto que autorizaba a los militares estadounidenses a realizar acciones contra grupos criminales en Latinoamérica. Sheinbaum se mostró reacia, afirmando que está dispuesta a colaborar, pero no permitirá que las Fuerzas Armadas de EEUU ingresen al territorio mexicano.

¿Qué temas se abordaron en la reunión de Marco Rubio y Claudia Sheinbaum en México?

La reunión entre Marco Rubio y Claudia Sheinbaum fue a puerta cerrada. Sin embargo, la mandataria adelantó en su conferencia matutina, 'La mañanera', que se tocarían temas de seguridad fronteriza, combate al narcotráfico y el comercio entre ambas naciones. Tras su encuentro a las 10 de la mañana, ambos gobiernos lo calificaron como "productiva, cordial y con una ruta bien definida".

Después de ello, el Secretario de Estado de EEUU se apersonó a las instalaciones de la Secretaría de Exteriores, donde brindó más detalles de los acuerdos alcanzados en una rueda de prensa. Entre ellos, destaca la creación de una delegación de 'alto nivel, para cumplir compromisos mutuos fronterizos y antidrogas". En esta ocasión, fue acompañado por el canciller mexicano Juan Ramón De la Fuente.

¿Qué dijo Marco Rubio tras su reunión con Claudia Sheinbaum en México?

"No hay ningún Gobierno que esté cooperando más con nosotros que el Gobierno de México", comentó Rubio durante la conferencia en la Cancillería mexicana. Con ello, el Secretario evidencia las buenas relaciones que mantiene con su vecino del sur, pese a que hubo tensión por comentarios del presidente Donald Trump por cómo se gestionaban los carteles en México. "Queda mucho por hacer, los carteles son una amenaza para México y Estados Unidos" sentenció el político estadounidense.

"Colaboramos para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera. Esta cooperación, a través de acciones específicas e inmediatas, fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas y pondrá fin al tráfico de armas" mencionó el canciller mexicano, expresando la voluntad de una cooperación de iguales entre ambas naciones.