Ecuatoriano prueba el pan con chicharrón tras perder en el 'Mundial de desayunos' y su reacción sorprende: "Perú está fuerte"
Un joven ecuatoriano probó el pan con chicharrón en conocido restaurante de Lima y reacción llamó la atención de los usuarios en TikTok. "Soy de Ecuador y quería ver el desayuno que me ganó", comentó.
El pan con chicharrón sigue vigente en el 'Mundial de desayunos' que organiza el youtuber, Ibai Llanos. Precisamente, se dio a conocer que luego de una intensa competencia de votos, Perú logró vencer a Ecuador. La tensión en redes sociales era evidente y cada país salía a defender sus respectivos desayunos.
Por ello, y luego de darle la victoria al pan con chicharrón, un joven ecuatoriano se aventuró a probar este típico desayuno peruano en el Centro de Lima y su reacción sorprendió debido a que quedó satisfecho con la comida.
Joven ecuatoriano prueba el pan con chicharrón y queda sorprendido
Andy Andres, un joven ecuatoriano, compartió a través de TikTok su experiencia al probar el pan con chicharrón en medio de la polémica por el 'Mundial de desayuno' donde el Perú se enfrentó al desayuno de Ecuador. Precisamente, aprovechó su estadía en Lima para degustar de primera mano este rico platillo.
Acudió al restaurante 'El chinito', ubicada en el Centro de Lima, lugar que estaba muy lleno. "Soy de Ecuador y quería ver el desayuno que me ganó". Aunque, según lo precisó, no le gusta mucho la carne de cerdo, pero resaltó que estaba muy tierna.
"Lo acompañé con café pasado y emoliente, la experiencia quedó completa. Veredicto final 8 de 10. Perú está fuerte en este torneo", comentó el Andy Andres.
Pan con chicharrón sigue en competencia: ¿cómo votar por Perú en el 'Mundial de desayunos'?
Los usuarios interesados en participar en el 'Mundial de desayunos' podrán hacerlo a través de los comentarios publicados en las redes sociales oficiales de Ibai Llanos. Cada plataforma cuenta con su propia votación y los resultados finales se obtienen con la suma de los votos registrados en todas ellas. Ahora, Perú se enfrentará a Chile, por lo que, los votos serán necesarios para llegar a la recta final.
- Facebook, TikTok y YouTube: Ingresar al perfil oficial de Ibai Llanos, ubicar el encuentro en el que se quiere votar y dar ‘me gusta’ o 'like' en el comentario fijado: 'Perú'.
- Instagram: Ingresar al perfil oficial del streamer español, ubicar el video del encuentro y votar por el país elegido en la encuesta fijada en los comentarios.