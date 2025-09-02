El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso a su homólogo estadounidense, Donald Trump, y a los Gobiernos latinoamericanos coordinar esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico en el continente, declaración que surge en medio de las tensiones por el envío de buques de guerra de Estados Unidos al Caribe. “Si usted, presidente Trump, en serio quiere hablar de una lucha para acabar con el narcotráfico, Venezuela tiene la experiencia y los resultados concretos”, afirmó durante una conferencia de prensa el lunes 1 de septiembre.

Maduro destacó que la Superintendencia Nacional Antidrogas (SNA), los cuerpos policiales y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) están “totalmente a la orden” para integrar una estrategia común junto a los países de Sudamérica y Centroamérica. Según el mandatario, el narcotráfico es uno de los grandes problemas regionales, y solo podría enfrentarse de manera efectiva con cooperación internacional.

Maduro se ofrece como aliado de Trump mientras advierte sobre una posible guerra

En una rueda de prensa marcada por mensajes contradictorios, Nicolás Maduro aseguró que no guarda animadversión hacia Donald Trump y que ambos coinciden en un mismo objetivo: “él quiere la paz para el mundo”. El líder del régimen venezolano afirmó que, si el presidente estadounidense realmente busca la estabilidad global, “en Venezuela encontrará a su único aliado”. Sin embargo, también advirtió que, si el país caribeño fuera agredido tras el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe, la nación entraría “inmediatamente en un periodo de lucha armada”.

Maduro rechazó las acusaciones de Washington, que lo señala como cabecilla del Cartel de los Soles y ha puesto una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. En contraste, volvió a ofrecer la experiencia de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, asegurando que la Superintendencia Nacional Antidrogas, la FANB y los cuerpos policiales están listos para coordinar una estrategia común en la región.

EE. UU. realiza ejercicios militares en Puerto Rico en medio de tensiones con Venezuela

El Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos informó que la 22° Unidad Expedicionaria de Infantería inició el último domingo entrenamientos anfibios y operaciones de vuelo en el sur de Puerto Rico. Según el comunicado, el objetivo es reforzar la preparación militar y fortalecer el vínculo con la Guardia Nacional local. Estas maniobras coinciden con el aumento de tensiones en el Caribe tras el despliegue naval de Washington cerca de las costas de Venezuela, lo que ha generado especulaciones sobre un posible regreso a las antiguas bases en Roosevelt Roads y Vieques.

La gobernadora Jenniffer González confirmó un incremento del tránsito de aeronaves y helicópteros militares en la isla, pero negó que exista algún plan formal de reactivación de bases. “No tenemos ningún documento oficial solicitando abrir facilidades militares”, subrayó. Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico admitió que Washington no descarta esa posibilidad, lo que alimenta la incertidumbre entre la población sobre un eventual refuerzo de la presencia castrense en el archipiélago.

Diversos grupos sociales han expresado su rechazo a esta posibilidad, denunciando que Puerto Rico ya tiene extensas áreas ocupadas por instalaciones militares. La organización Madres contra la Guerra advirtió que muchas de estas bases han dejado contaminación con desechos bélicos y que, históricamente, EE. UU. nunca ha compensado a la isla por el uso de su tierra, aire y mar.