HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Maduro le ofrece a Trump las Fuerzas Armadas de Venezuela para luchar contra el narcotráfico: “Totalmente a la orden”

En rueda de prensa, Maduro aseguró que Venezuela puede ser “el único aliado” de EE. UU. si realmente busca combatir el narcotráfico.

Nicolás Maduro propuso a Donald Trump y a Gobiernos de América Latina coordinar esfuerzos contra el narcotráfico en medio de tensiones. Foto: composición LR/AFP
Nicolás Maduro propuso a Donald Trump y a Gobiernos de América Latina coordinar esfuerzos contra el narcotráfico en medio de tensiones. Foto: composición LR/AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso a su homólogo estadounidense, Donald Trump, y a los Gobiernos latinoamericanos coordinar esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico en el continente, declaración que surge en medio de las tensiones por el envío de buques de guerra de Estados Unidos al Caribe. “Si usted, presidente Trump, en serio quiere hablar de una lucha para acabar con el narcotráfico, Venezuela tiene la experiencia y los resultados concretos”, afirmó durante una conferencia de prensa el lunes 1 de septiembre.

Maduro destacó que la Superintendencia Nacional Antidrogas (SNA), los cuerpos policiales y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) están “totalmente a la orden” para integrar una estrategia común junto a los países de Sudamérica y Centroamérica. Según el mandatario, el narcotráfico es uno de los grandes problemas regionales, y solo podría enfrentarse de manera efectiva con cooperación internacional.

PUEDES VER: Jaime Bayly señala el posible plan de Trump para capturar a Nicolás Maduro: "No tratará de tomarlo vivo"

lr.pe

Maduro se ofrece como aliado de Trump mientras advierte sobre una posible guerra

En una rueda de prensa marcada por mensajes contradictorios, Nicolás Maduro aseguró que no guarda animadversión hacia Donald Trump y que ambos coinciden en un mismo objetivo: “él quiere la paz para el mundo”. El líder del régimen venezolano afirmó que, si el presidente estadounidense realmente busca la estabilidad global, “en Venezuela encontrará a su único aliado”. Sin embargo, también advirtió que, si el país caribeño fuera agredido tras el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe, la nación entraría “inmediatamente en un periodo de lucha armada”.

Maduro rechazó las acusaciones de Washington, que lo señala como cabecilla del Cartel de los Soles y ha puesto una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. En contraste, volvió a ofrecer la experiencia de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, asegurando que la Superintendencia Nacional Antidrogas, la FANB y los cuerpos policiales están listos para coordinar una estrategia común en la región.

PUEDES VER: Nicolás Maduro advierte a Donald Trump que Marco Rubio quiere una "guerra terrible contra Sudamérica"

lr.pe

EE. UU. realiza ejercicios militares en Puerto Rico en medio de tensiones con Venezuela

El Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos informó que la 22° Unidad Expedicionaria de Infantería inició el último domingo entrenamientos anfibios y operaciones de vuelo en el sur de Puerto Rico. Según el comunicado, el objetivo es reforzar la preparación militar y fortalecer el vínculo con la Guardia Nacional local. Estas maniobras coinciden con el aumento de tensiones en el Caribe tras el despliegue naval de Washington cerca de las costas de Venezuela, lo que ha generado especulaciones sobre un posible regreso a las antiguas bases en Roosevelt Roads y Vieques.

La gobernadora Jenniffer González confirmó un incremento del tránsito de aeronaves y helicópteros militares en la isla, pero negó que exista algún plan formal de reactivación de bases. “No tenemos ningún documento oficial solicitando abrir facilidades militares”, subrayó. Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico admitió que Washington no descarta esa posibilidad, lo que alimenta la incertidumbre entre la población sobre un eventual refuerzo de la presencia castrense en el archipiélago.

Diversos grupos sociales han expresado su rechazo a esta posibilidad, denunciando que Puerto Rico ya tiene extensas áreas ocupadas por instalaciones militares. La organización Madres contra la Guerra advirtió que muchas de estas bases han dejado contaminación con desechos bélicos y que, históricamente, EE. UU. nunca ha compensado a la isla por el uso de su tierra, aire y mar.

Notas relacionadas
Pagos MPPE información de HOY, 2 de septiembre: Bono de Vacaciones, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 2 de septiembre: Bono de Vacaciones, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

LEER MÁS
¿Qué bono está llegando hoy, 2 de septiembre? Lista de los subsidios activos en el Sistema Patria y cómo cobrar en Venezuela

¿Qué bono está llegando hoy, 2 de septiembre? Lista de los subsidios activos en el Sistema Patria y cómo cobrar en Venezuela

LEER MÁS
Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 2 de septiembre: fechas de pago fijas y aumento oficial del Sistema Patria

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 2 de septiembre: fechas de pago fijas y aumento oficial del Sistema Patria

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre cae al vacío frente a su hijo desde una torre de 90 metros en Rusia mientras intentaba tomarse un selfie

Madre cae al vacío frente a su hijo desde una torre de 90 metros en Rusia mientras intentaba tomarse un selfie

LEER MÁS
Régimen de Nicolás Maduro revela video con buques y aviones caza para contrarrestar operación militar de EE. UU.

Régimen de Nicolás Maduro revela video con buques y aviones caza para contrarrestar operación militar de EE. UU.

LEER MÁS
¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

LEER MÁS
¿Venezuela tiene con que defenderse ante Estados Unidos? Este es el poder militar del país sudamericano, según GFP

¿Venezuela tiene con que defenderse ante Estados Unidos? Este es el poder militar del país sudamericano, según GFP

LEER MÁS
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del presidente de EEUU

¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del presidente de EEUU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Mundo

Al menos 800 muertos deja terremoto de magnitud 6,0 en Afganistán

Ministro de Defensa de Venezuela organiza millonaria boda para su hija: gastos del evento superan los 300.000 dólares

Jaime Bayly espera "que Trump escuche a Marco Rubio" y EEUU bombardee a la dictadura de Maduro en Venezuela

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota