Ecuador podría aceptar hasta 300 inmigrantes de terceros países que sean deportados desde EEUU cada año

La iniciativa con Ecuador surge como parte de las negociaciones más amplias del Gobierno de Trump. | Composición LR

La iniciativa con Ecuador surge como parte de las negociaciones más amplias del Gobierno de Trump. | Composición LR

El Gobierno de Ecuador sigue reforzando su cercanía con Estados Unidos a través de una agenda centrada en seguridad, inmigración y desarrollo. La canciller Gabriela Sommerfeld adelantó que ambos países ultiman un acuerdo migratorio que será abordado en la próxima visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, el 3 de septiembre.

La iniciativa surge como parte de las negociaciones más amplias que Washington lleva adelante en la región para agilizar deportaciones de inmigrantes de terceros países y reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

¿En qué consiste el acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos?

El pacto contempla que Ecuador acepte hasta 300 deportados al año provenientes de terceros países, es decir, personas que llegaron a Estados Unidos desde naciones distintas, pero que no podrán permanecer allí. Según la canciller, se trataría de un programa muy diferente al convenio alcanzado con El Salvador, donde los deportados son enviados incluso a prisiones de máxima seguridad.

La canciller Sommerfeld explicó que la propuesta está diseñada bajo parámetros de cooperación bilateral y enmarcada dentro de los programas que se discutirán durante la visita de Rubio. Además, Ecuador buscaría obtener beneficios como contraparte, ya que este tipo de compromisos se negocian dentro de una agenda más amplia que también incluye aspectos comerciales, de seguridad regional y cooperación para el desarrollo.

¿Qué inmigrantes recibiría Ecuador anualmente desde Estados Unidos?

El Gobierno de Daniel Noboa precisó que los deportados que ingresen al país deben cumplir con requisitos específicos: no contar con antecedentes penales y mantener un buen estado de salud. Es decir, se excluirán a personas vinculadas con delitos o con condiciones que supongan riesgos para la seguridad y la salud pública.

Asimismo, se trata únicamente de personas refugiadas de ciertas nacionalidades. La medida no aplica a todos los inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos, sino a un grupo muy reducido, lo que, según las autoridades ecuatorianas, permitiría manejar la llegada de forma controlada y dentro de un programa humanitario de alcance limitado.