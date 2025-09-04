El peruano Henry Vera viajó a Estados Unidos para comenzar su exitoso proyecto de mantenimiento y cevicherías. | Foto: composición LR/ Instagram/ Henry Vera

El peruano Henry Vera viajó a Estados Unidos para comenzar su exitoso proyecto de mantenimiento y cevicherías. | Foto: composición LR/ Instagram/ Henry Vera

Henry Vera es un peruano que salió de una de las zonas 'más picantes' de Lima: Barrios Altos. Desde joven siempre buscó la manera de ayudar a su familia económicamente; por lo que, cuando alcanzó la mayoría de edad, buscó nuevas oportunidades en Perú y posteriormente en el extranjero. De esta manera, en un momento de su vida, decidió dejarlo todo y buscar nuevos horizontes en Estados Unidos, donde ahora triunfa con su millonaria empresa y una carrera musical.

El peruano Henry indicó que su vida no había sido fácil, pero con confianza y "humildad" logró lo que tiene hoy en Miami: un negocio de mantenimiento de casas lujosas, locales gastronómicos y una exitosa carrera como cantante que él mismo solventa.

Henry Vera, el peruano que triunfa en Miami con su negocio de mantenimiento de casas lujosas de famosos

Cuando llegó a Miami, Henry no sabía muy bien cómo alcanzar el éxito, pero sí siguió su propia ruta con mucha paciencia y esfuerzo; de tal forma que pudo ingresar al círculo de los famosos para poder ofrecer su servicio de mantenimiento.

"La casa de Ricardo Montaner, al CEO de MGM studios, son algunos a quienes les damos servicio, al dueño de los Laker y a uno de los dueños del Miami Heat también", indicó para una entrevista a Magaly TV. "Tuve mucha perseverancia y tuve que pasar por varios obstáculos cada día, mes a mes, cada año y ha sido siempre con la mente fría y al final, cuando ves los resultados, te sientes más tranquilo", reveló Vera.

Desde que era niño vivió la pobreza, pero supo que no quería caer en el bajo mundo de la delincuencia y las drogas. Por ello, decidió viajar a Argentina, donde durmió en parques y estaciones de tren, para finalmente conseguir la visa en ese país para viajar a Estados Unidos. Con el pasar de los años logró mudarse a Miami, donde comenzó una nueva odisea: iniciar su propio negocio.

Henry buscó el éxito en su vida cuando decidió apostar por una empresa de mantenimiento que estaba en bancarrota. La compró y le cambio el nombre a 'Vera Castell', así poco a poco fue iniciando nuevamente en el mercado y consiguió obtener contratos con reconocidos famosos y millonarios.

"No a cualquiera le dejan sus departamentos de 10, 20, 30 millones a cargo, y básicamente le hacemos todos los arreglos a las casas; es decir, todo el proceso del 'home improvement', un servicio general", detalló Vera. "Trabajamos también en el edificio donde vive Maluma y Anuel", reveló.

Henry Vera triunfó con su empresa de mantenimiento en Miami. Foto: Magaly TV

Henry Vera: de emprendedor a músico en Estados Unidos

Cuando llegó a Estados Unidos, Henry Vera, conoció al productor Bob Jones, productor de 'Michael Jackson Productions'.

"Me lo presentaron en un restaurante y establecimos una amistad y yo le presenté mi demo de la música, que yo quería hacer una canción y me dijo que el mejor lugar para hacerlo era en Miami y me derivó a una disquera que trabajaba con Julio Iglesias y Enrique, luego fui a otra disquera y ahí comenzó mi travesía", comentó Vera.