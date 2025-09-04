Diosdado Cabello, considerado el "número dos" del chavismo, lanzó una advertencia a la dirigente opositora María Corina Machado tras su apoyo a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. En declaraciones transmitidas por la televisión estatal, afirmó que si Washington aumenta la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, la oposición también enfrentará consecuencias.

"Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos", dijo Cabello, antes de apuntar contra Machado: "No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos, no, eso no existe". Sus palabras fueron interpretadas como un mensaje de represalias contra la exdiputada, una de las principales voces de denuncia internacional contra Maduro.

María Corina Machado responde a Diosdado Cabello

Desde Panamá, donde participó en un foro internacional, Machado respondió a las palabras de Cabello y reiteró su respaldo a la presión internacional contra Maduro. "Cada día que pasa se cierra el cerco contra el cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores", afirmó.

La opositora, que en 2024 recibió el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo, aseguró que los días del chavismo están contados y llamó a la unidad de la oposición dentro y fuera del país. "Falta poco para que esta gesta cumpla su propósito y nuestros niños vuelvan a casa. Esta lucha es hasta el final", agregó.

¿Venezuela debe prepararse para una transición democrática?

En el mismo foro, Edmundo González Urrutia —reconocido por la oposición y buena parte de la comunidad internacional como vencedor de las elecciones presidenciales no reconocidas por el chavismo— planteó que Venezuela debe prepararse para una transición democrática.

El diplomático uruguayo Washington Abdala, exembajador ante la OEA, coincidió en que "la dictadura está en pánico" y destacó el papel de Estados Unidos en mantener la presión internacional.

Denuncias por represión en Venezuela

Durante el evento también se presentaron testimonios de familiares de presos políticos. Yris Azócar, madre del periodista Víctor Urgas, denunció que su hijo lleva más de un año detenido en condiciones inhumanas. Marisol Ramos, hermana de otra detenida, señaló que no se le ha permitido nombrar defensa privada y que su paradero es incierto, lo que refuerza las denuncias sobre desapariciones forzadas.

Organizaciones de la diáspora, como ConVzla en Panamá, sostienen que las vías diplomáticas están agotadas y que una intervención internacional empieza a verse como una salida posible. "Definitivamente se han agotado todas las otras formas", dijo Ricardo Contreras, miembro del grupo.