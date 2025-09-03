En una medida que va en contra de los derechos humanos, el Parlamento de Burkina Faso aprobó una ley que prohíbe la homosexualidad y establece penas de entre dos y cinco años de cárcel. La modificación al “Código Personal y de las Familias” fue impulsada por el gobierno militar de Ibrahim Traoré y ratificada en sesión parlamentaria el lunes. Con esta medida, el país se suma a más de la mitad de los Estados africanos que mantienen legislaciones restrictivas contra las relaciones entre personas del mismo sexo.

El ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, informó que la normativa entra en vigor de inmediato. Según el funcionario, la medida busca "fortalecer los valores del matrimonio y la familia". Aunque la decisión ha generado críticas internacionales, dentro de Burkina Faso encuentra respaldo social, pues consideran la homosexualidad como una práctica importada.

ONU y Amnistía Internacional rechazan la ley anti-LGBTQ aprobada en Burkina Faso

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su rechazo al proyecto de ley que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. El portavoz del organismo, Seif Magango, advirtió que la norma contraviene tratados internacionales que el país ha ratificado y pidió que no sea promulgada. “Todas las personas tienen derecho a la igualdad y a la protección contra la discriminación”, afirmó.

Amnistía Internacional también calificó la decisión como un “retroceso alarmante” que vulnera disposiciones progresistas del nuevo Código de la Persona y la Familia. Su director regional, Marceau Sivieude, pidió al presidente de transición, Ibrahim Traoré, que devuelva el texto al Parlamento para su revisión antes de su entrada en vigor. La organización remarcó que la criminalización de relaciones consentidas entre adultos viola tanto la Carta Africana como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Junta militar en Burkina Faso refuerza percusión

Burkina Faso permanece bajo control militar desde el golpe de Estado de 2022, cuando los soldados prometieron estabilizar la crisis de inseguridad y mejorar la gobernanza. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian que la junta ha restringido libertades fundamentales mediante arrestos masivos y la incorporación forzada de críticos en las filas del ejército. Estas medidas han aumentado las acusaciones de autoritarismo contra el régimen de transición.

El capitán Ibrahim Traoré, en el poder desde septiembre de 2022 tras un segundo golpe en un mismo año, se ha consolidado como líder de perfil panafricanista. Su discurso contra la dependencia de Occidente y a favor del orgullo africano ha calado especialmente entre los jóvenes. Aunque goza de respaldo popular en ciertos sectores, su gobierno enfrenta presiones internacionales por las crecientes denuncias de abusos y recortes de libertades.