HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas
EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas     EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas     EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas     
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Homofobia en Burkina Faso: prohíben relaciones homosexuales y amenaza con cárcel de hasta 5 años a la comunidad LGTB

Organizaciones como la ONU y Amnistía Internacional rechazan la legislación e Burkina Faso, pues "viola tratados internacionales y promueve la discriminación"

El gobierno militar de Ibrahim Traoré aprueba ley que prohíbe la homosexualidad, imponiendo penas de dos a cinco años de cárcel. Foto: composición LR/AFP
El gobierno militar de Ibrahim Traoré aprueba ley que prohíbe la homosexualidad, imponiendo penas de dos a cinco años de cárcel. Foto: composición LR/AFP

En una medida que va en contra de los derechos humanos, el Parlamento de Burkina Faso aprobó una ley que prohíbe la homosexualidad y establece penas de entre dos y cinco años de cárcel. La modificación al “Código Personal y de las Familias” fue impulsada por el gobierno militar de Ibrahim Traoré y ratificada en sesión parlamentaria el lunes. Con esta medida, el país se suma a más de la mitad de los Estados africanos que mantienen legislaciones restrictivas contra las relaciones entre personas del mismo sexo.

El ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, informó que la normativa entra en vigor de inmediato. Según el funcionario, la medida busca "fortalecer los valores del matrimonio y la familia". Aunque la decisión ha generado críticas internacionales, dentro de Burkina Faso encuentra respaldo social, pues consideran la homosexualidad como una práctica importada.

PUEDES VER: Trump revela video del preciso instante del ataque de EE. UU. a barco que transportaba droga desde Venezuela

lr.pe

ONU y Amnistía Internacional rechazan la ley anti-LGBTQ aprobada en Burkina Faso

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su rechazo al proyecto de ley que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. El portavoz del organismo, Seif Magango, advirtió que la norma contraviene tratados internacionales que el país ha ratificado y pidió que no sea promulgada. “Todas las personas tienen derecho a la igualdad y a la protección contra la discriminación”, afirmó.

Amnistía Internacional también calificó la decisión como un “retroceso alarmante” que vulnera disposiciones progresistas del nuevo Código de la Persona y la Familia. Su director regional, Marceau Sivieude, pidió al presidente de transición, Ibrahim Traoré, que devuelva el texto al Parlamento para su revisión antes de su entrada en vigor. La organización remarcó que la criminalización de relaciones consentidas entre adultos viola tanto la Carta Africana como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

PUEDES VER: Así fue el desfile militar en China que preocupa al mundo: exhibió misiles hipersónicos y poder nuclear frente a Putin y Kim Jong-un

lr.pe

Junta militar en Burkina Faso refuerza percusión

Burkina Faso permanece bajo control militar desde el golpe de Estado de 2022, cuando los soldados prometieron estabilizar la crisis de inseguridad y mejorar la gobernanza. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian que la junta ha restringido libertades fundamentales mediante arrestos masivos y la incorporación forzada de críticos en las filas del ejército. Estas medidas han aumentado las acusaciones de autoritarismo contra el régimen de transición.

El capitán Ibrahim Traoré, en el poder desde septiembre de 2022 tras un segundo golpe en un mismo año, se ha consolidado como líder de perfil panafricanista. Su discurso contra la dependencia de Occidente y a favor del orgullo africano ha calado especialmente entre los jóvenes. Aunque goza de respaldo popular en ciertos sectores, su gobierno enfrenta presiones internacionales por las crecientes denuncias de abusos y recortes de libertades.

Notas relacionadas
Natron, el lago que esconde un fenómeno inquietante en África: convierte a los animales en piedra y sus aguas queman los ojos

Natron, el lago que esconde un fenómeno inquietante en África: convierte a los animales en piedra y sus aguas queman los ojos

LEER MÁS
Tragedia en África: 69 migrantes mueren tras hundirse embarcación en las costas de Mauritania, en el Atlántico

Tragedia en África: 69 migrantes mueren tras hundirse embarcación en las costas de Mauritania, en el Atlántico

LEER MÁS
Hallazgo en África cambia la historia sobre la evolución humana: nuestros ancestros vivieron en la selva tropical 100.000 años antes de lo que se creía

Hallazgo en África cambia la historia sobre la evolución humana: nuestros ancestros vivieron en la selva tropical 100.000 años antes de lo que se creía

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estados Unidos promete no detener su campaña contra el narcotráfico en Venezuela tras matar a 11 "narcoterroristas" en aguas del Caribe

Estados Unidos promete no detener su campaña contra el narcotráfico en Venezuela tras matar a 11 "narcoterroristas" en aguas del Caribe

LEER MÁS
Trump confirma la muerte de 11 “narcoterroristas” del Tren de Aragua en barco con destino a EE.UU.

Trump confirma la muerte de 11 “narcoterroristas” del Tren de Aragua en barco con destino a EE.UU.

LEER MÁS
Trump revela video del preciso instante del ataque de EE. UU. a barco que transportaba droga desde Venezuela

Trump revela video del preciso instante del ataque de EE. UU. a barco que transportaba droga desde Venezuela

LEER MÁS
Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados” en Venezuela

Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados” en Venezuela

LEER MÁS
¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

LEER MÁS
Venezuela acusa a EE. UU. de usar IA para elaborar video del ataque a un barco con "narcoterroristas" en el Caribe

Venezuela acusa a EE. UU. de usar IA para elaborar video del ataque a un barco con "narcoterroristas" en el Caribe

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marco Rubio advierte a Maduro que EEUU volverá a atacar cargamentos de droga: interceptarlos ya no funciona

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

Mundo

Marco Rubio advierte a Maduro que EEUU volverá a atacar cargamentos de droga: interceptarlos ya no funciona

Trump revela video del preciso instante del ataque de EE. UU. a barco que transportaba droga desde Venezuela

Trump confirma la muerte de 11 “narcoterroristas” del Tren de Aragua en barco con destino a EE.UU.

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota